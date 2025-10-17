Identifican a detenidos tras violenta jornada en Ciudad Obregón

  • 24° C
Policiaca

Durante el operativo, autoridades aseguraron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos

Oct. 17, 2025
Como Ángel Emiliano "N", Osmar Gael "N", Jesús Raymundo "N" y Edel "N", fueron identificados los sujetos detenidos durante la madrugada del jueves, tras las balaceras registradas en Ciudad Obregón, donde siete personas perdieron la vida.

Todos los detenidos son mayores de edad, de 18 a 28 años, a excepción de Osmar Gael, quien cuenta con 17 años de edad.

Como oportunamente se informó, la captura derivó del despliegue de un fuerte operativo, el cual, culminó en el callejón Nicaragua entre Galeana y No Reelección, en la colonia Centro.

En ese lugar, fue interceptado el vehículo en el que los hoy detenidos se movilizaban; un Ford Fusion de color gris y modelo 2013.

Tras una minuciosa revisión, las autoridades decomisaron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Los cuatro jóvenes, así como el armamento y vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargaría de las investigaciones para establecer si participaron en los hechos registrados durante la noche del miércoles, donde cinco mujeres y dos hombres perdieron la vida.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

