Vuelca camión con más de 30 pasajeros en carretera Guaymas-Hermosillo; mueren 6 personas

La mañana de este viernes 17 de octubre se registró un accidente en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas-Hermosillo, donde un camión de pasajeros de la empresa Tufesa volcó mientras se dirigía con rumbo a Nogales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el autobús viajaban alrededor de treinta personas. Extraoficialmente, las autoridades informaron que al menos seis personas perdieron la vida en el lugar, mientras que el resto de los pasajeros resultó con lesiones que van de moderadas a graves.

Elementos de distintas corporaciones acudieron de inmediato para atender la emergencia. En la zona del siniestro se desplegó personal de la Marina Armada de México, Protección Civil del Estado, Policía Municipal y Estatal, así como elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, paramédicos de la Cruz Roja y personal de Capufe.

Las labores de rescate se concentraron en la extracción de los cuerpos de las víctimas y en el traslado urgente de los lesionados a hospitales cercanos. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras continuaban las maniobras de auxilio y limpieza del área.

Ixcoatl Villa, jefe de turno de Bomberos de Hermosillo, informó que el reporte del accidente se recibió alrededor de las 05:40 horas. Al arribar al sitio, ya se encontraban dos ambulancias atendiendo a los lesionados.

"Tengo conocimiento que seis personas fueron trasladadas y otras que no tenían lesiones de consideración se quedaron aquí en el lugar, y se las llevaron en otros vehículos", explicó Villa. Además, descartó que los heridos fueran de gravedad y señaló que la mayoría de los pasajeros eran personas adultas.

Sin embargo, también confirmó que en el lugar fueron localizados seis cuerpos sin vida, algunos dentro del autobús y otros debajo del mismo. Se espera la llegada del personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para el levantamiento de los fallecidos.

"Por la magnitud y el volcamiento, hay lugares a los que no tenemos acceso visual; entonces, tenemos que esperar a levantar el vehículo para ver si podría cambiar la cifra", añadió el jefe de Bomberos. Entre las víctimas se identificó a una persona menor de edad.

COMUNICADO DE TUFESA

Por su parte, la empresa de transporte emitió un comunicado en sus cuentas oficiales respecto al trágico accidente y comprometiéndose a apoyar a las personas afectadas, así como a continuar informando de manera oficial en los canales institucionales.

En cuanto a los choferes del autobús, hasta el momento se desconoce su estado de salud y su paradero, ya que cuando los cuerpos de emergencia arribaron al sitio, los conductores no se encontraban presentes.