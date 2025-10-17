En Hermosillo, detienen a pareja chiapaneca acusada de trata de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo, como parte de las técnicas de investigación dentro de una carpeta iniciada por delitos previstos y sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas.

El operativo se realizó en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales; y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en un inmueble ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo.

En el lugar los elementos policiales lograron la detención de Erasmo “O" y Cecilia “V”, luego de localizar y resguardar a diez menores de edad y a tres adultos que mantenían cautivos y que eran originarios de Chiapas.

El inmueble, dos cartulinas y ocho tarjetas que utilizaban para pedir limosnas, 18 actas de nacimiento, cinco pelotas, tres teléfonos celulares, recipientes con monedas y billetes de diferentes denominaciones y otros objetos del delito fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

Las personas rescatadas, fueron canalizadas a elementos de la Cruz Roja y quedaron bajo resguardo en un albergue de la capital.

El Ministerio Público Federal (MPF), continuará con las investigaciones y los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho corresponda.