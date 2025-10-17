  • 24° C
Policiaca

Asesinan a menor de edad en Casa Real, al noreste de Ciudad Obregón

El homicidio ocurrió cerca de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales (USSI) Norte

Oct. 17, 2025
Por cuarta ocasión, la violencia en Cajeme cobró la vida de un menor de edad, al registrarse un ataque armado en el fraccionamiento Casa Real.

El violento episodio ocurrió la medianoche del jueves, en calle Palacio de Buckingham y Palacio de Dux, al noreste de Ciudad Obregón; y cerca de la Unidad de Seguridad y Servicios Integrales (USSI) Norte, donde se encuentra una comandancia de Policía.

La víctima fue identificada como Ángel G. de 17 años de edad, quien se encontraba dentro de una vivienda cuando desconocidos irrumpieron y le dispararon.

Inicialmente, se reportó que el joven se encontraba herido; sin embargo, cuando llegaron paramédicos de Cruz Roja, ya había dejado de existir.

En apego a los protocolos, la zona fue resguardada por policías y militares, mientras que peritos de la Fiscalía estatal realizaban las investigaciones pertinentes.

MENORES: EN LA MIRA DE LA DELINCUENCIA

Ángel, fue la víctima número 17 de la violencia en Cajeme durante el mes de octubre; y también el cuarto menor asesinado en el mes.

Un día antes, en Urbi Villa del Real, una jovencita de 15 años había sido ultimada a tiros, mientras que, durante el primer fin de semana de octubre, una balacera registrada en el fraccionamiento Posada del Sol cobró la vida de un muchacho y una muchacha; ambos de 16 años de edad.

Roke Arballo
Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

