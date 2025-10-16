Capturan a cuatro sujetos tras jornada violenta en Cajeme

Tras los diversos hechos de alto impacto ocurridos en cuatro puntos del municipio de Cajeme, el pasado miércoles 16 de octubre, el Gabinete de Seguridad del Estado dio a conocer que se desplegó un operativo coordinado entre las instancias que lo integran, logrando hasta el momento la captura de cuatro personas y se están procesando diversas órdenes de cateo a fin de localizar a todos los sujetos relacionados con los hechos.

Del mismo, las autoridades de la Mesa Estatal de Seguridad informaron que se trataron de cuatro hechos registrados en distintos puntos de la mencionada demarcación entre las 18:30 horas y las 22:30 horas, mismos que dejaron un saldo de siete personas fallecidas, de las que, hasta el momento, se ha podido identificar a una de ellas y el resto permanecen en proceso de identificación formal.

De igual manera, se dio a conocer que se realizaron diversos operativos, entre ellos, uno de la Policía Municipal y Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) que logró la captura de cuatro personas, quienes portaban armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, cuyos calibres coinciden con los utilizados en los ataques armados; uno de los detenidos es menor de edad.

Finalmente se dijo que las corporaciones e instancias que integran el Gabinete de Seguridad se encuentran en ejecución de actos de investigación e intercambio de información, así mismo la investigación de campo ha arrojado indicios que permitan el procesamiento de cateos en diversos puntos del municipio, esperando la ejecución de más órdenes técnicas de esta índole.