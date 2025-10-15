Vinculan a proceso a mujer ebria que atropelló a joven en cuatrimoto en Puerto Peñasco

La muerte del joven Sebastián, de 26 años de edad, quien murió luego de ser atropellado con todo y su cuatrimoto por una mujer que conducía en estado de ebriedad, parece encontrar el camino de la justicia.

Y es que la presunta responsable, identificada como Yianna Lizbeth “N”, de 22 años, fue vinculada a proceso; los delitos que le imputan son homicidio culposo agravado y daños, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Durante la audiencia, se confirmó la fémina presentaba en su organismo tercer grado de intoxicación etílica y benzodiacepinas; por ello, el juez dictó prisión preventiva y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

LA MUERTE DE SEBASTIÁN

Como se recordará, Yannia Lizbeth conducía a toda velocidad un vehículo el 13 de octubre; sin reparos se pasó un alto e impactó al joven y luego se estrelló contra una camioneta que estaba esperando cruzar.

Sin embargo, Sebastián quedó prensado entre dos vehículos, una Dodge RAM 1500 y una GMC Acadia.

Cuando la mujer era detenida por oficiales de la Policía Municipal, daba de gritos; sin embargo, nada detuvo a los agentes para que cumplieran con su trabajo.

Por otra parte, el sitio del accidente y donde falleció el joven, fue cubierto de veladoras y se formó una vigilia para recordarlo.