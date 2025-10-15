Agentes de la AMIC detienen a un hombre acusado de asesinar a su esposa

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), capturaron a Jesús Teodoro "N", de 26 años, señalado como probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la conducta de posesión de cocaína con fines de venta.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, ampliándose el término constitucional a 144 horas para resolver su situación jurídica; el juez calificó de legal la detención e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos que originaron la investigación con perspectiva de género ocurrieron el pasado 12 de octubre, en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, donde el imputado figura en las indagatorias como quien privó de la vida a su esposa, Dahna Paola "N", de 19 años.

Tras su captura, Jesús Teodoro "N" fue trasladado a Navojoa para ser ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso).

El traslado fue realizado de manera coordinada entre elementos de la AMIC y la Policía Municipal, asegurando en todo momento el cumplimiento de los protocolos de custodia y traslado de personas privadas de la libertad.