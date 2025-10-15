  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Agentes de la AMIC detienen a un hombre acusado de asesinar a su esposa

Además de enfrentar cargos por feminicidio, a Jesús Teodoro se le acusa de narcomenudeo

Oct. 15, 2025
Agentes de la AMIC detienen a un hombre acusado de asesinar a su esposa

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), capturaron a Jesús Teodoro "N", de 26 años, señalado como probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la conducta de posesión de cocaína con fines de venta.

Durante la audiencia inicial, el Agente del Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, ampliándose el término constitucional a 144 horas para resolver su situación jurídica; el juez calificó de legal la detención e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los hechos que originaron la investigación con perspectiva de género ocurrieron el pasado 12 de octubre, en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, donde el imputado figura en las indagatorias como quien privó de la vida a su esposa, Dahna Paola "N", de 19 años.

Tras su captura, Jesús Teodoro "N" fue trasladado a Navojoa para ser ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso).

El traslado fue realizado de manera coordinada entre elementos de la AMIC y la Policía Municipal, asegurando en todo momento el cumplimiento de los protocolos de custodia y traslado de personas privadas de la libertad.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Los buscaban por triple homicidio en Ciudad Obregón, pero ya estaban tras las rejas
Policiaca

Los buscaban por triple homicidio en Ciudad Obregón, pero ya estaban tras las rejas

Octubre 15, 2025

Los sujetos habrían acribillado a tres hombres en la colonia Primero de Mayo, Fiscalía señala que fue una disputa entre grupos criminales

Detienen a dos con droga durante operativo mixto en Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a dos con droga durante operativo mixto en Ciudad Obregón

Octubre 15, 2025

Las aprehensiones ocurrieron en Pueblo Yaqui y en la colonia Campestre

Asesinan a vecino de la colonia Pioneros de Cajeme
Policiaca

Asesinan a vecino de la colonia Pioneros de Cajeme

Octubre 15, 2025

La víctima fue acribillada dentro de una vivienda, donde además se hallaron drogas y púas ponchallantas