Los buscaban por triple homicidio en Ciudad Obregón, pero ya estaban tras las rejas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Célula de Investigación de Homicidios, ejecutó órdenes de aprehensión por reclusión contra tres sujetos señalados como probables responsables del delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía en perjuicio de tres víctimas; los imputados ya se encontraban internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón por otro delito.

Se trata de Juan Armando "N", de 47 años, Alan "N", de 27 años, y Abundio "N", de 38 años, cuyas órdenes de aprehensión derivan de los hechos ocurridos el 8 de mayo de 2025, cuando las víctimas, Manuel "N", Eruviel Emanuel "N" y Leonardo "N", transitaban a bordo de un vehículo por la colonia Primero de Mayo de Ciudad Obregón. En ese momento, los hoy imputados, desde de otro vehículo, se emparejaron y accionaron armas de fuego en contra de las víctimas, quienes perdieron la vida en el lugar.

Las investigaciones señalan que el móvil de este crimen se relaciona con una disputa entre grupos delictivos; la ejecución de las órdenes de aprehensión por reclusión permite a los imputados enfrentar los nuevos cargos graves en su contra.