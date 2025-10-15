  • 24° C
Policiaca

Detienen a dos con droga durante operativo mixto en Ciudad Obregón

Las aprehensiones ocurrieron en Pueblo Yaqui y en la colonia Campestre

Oct. 15, 2025
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en coordinación con Policía Estatal y Secretaría de Marina, desplegaron un operativo mixto, que dejó como resultado la detención de dos personas por su presunta participación en delitos contra la salud.

La primera captura se efectuó en la Comisaría de Pueblo Yaqui, cuando los agentes circulaban sobre la calle Emiliano Zapata entre calle Unión de Ejidos y calle 19 de Noviembre, en la colonia Zona Urbana. En el lugar fue detenido Ramsés Jhovany "N", de 23 años de edad, a quien se le aseguró un arma de plástico color negro y 15 envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características similares a un narcótico.

En otro hecho, en la colonia Campestre, fue detenido Jesús Miguel "N.", de 23 años de edad, durante un recorrido de vigilancia.

Al detenido se le aseguraron 12 envoltorios de hierba verde y seca con características físicas a la mariguana, así como 12 envoltorios más con una sustancia blanca con apariencia similar a la droga conocida como crystal.

Los detenidos y materia asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

