  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
Policiaca

Vecinos de la Beltrones alertan de ataque armado en bulevar las Torres

Cruz Roja brinda primeros auxilios y traslado de la víctima de la agresión armada en Ciudad Obregón

Oct. 14, 2025
La violencia continúa presente en Cajeme, y es que durante la jornada de este martes se registró una intensa movilización policial luego de que vecinos de la colonia Beltrones dieran aviso de una agresión armada en las cercanías del cruce del bulevar las Torres y Almendros, al norte de Ciudad Obregón.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando se dio conocimiento del hecho violento, mismo que de acuerdo a vecinos del lugar, ocurrió cuando una persona del sexo masculino fue interceptada en las cercanías del sitio por sujetos armados que dispararon contra él, ante la agresión la víctima se refugió en un recinto de oración donde se realizaban alabanzas.

La víctima, de quien no se dio a conocer su identidad, permaneció en el lugar hasta el arribó de los paramédicos de Cruz Roja, quienes tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital de la localidad.

Al sitio acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos e interrogar a los potenciales testigos del hecho violento.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

