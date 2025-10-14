Asesinan a un hombre en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

La tarde del martes, elementos policiacos y militares entraron en alerta luego de que se activara el código rojo, al reportarse un ataque armado que cobró la vida de un hombre.

El crimen ocurrió a eso de las 14:00 horas, en calle Antonio Caso entre Castilla y bulevar Casa Blanca, a escasos metros de un supermercado, en el fraccionamiento Urbi Villas.

La víctima, es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, delgado y de tez morena clara, quien vestía playera azul marino, pantalón y gorra de color negro, además de tenis cafés.

De acuerdo con testigos, fue un solo hombre quien se le aproximó, y después de dispararle en repetidas ocasiones, huyó a fuerza de carrera.

Tan pronto como la zona fue resguardada por las autoridades, arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes tras revisarlo confirmaron su deceso. De este modo, se elevó a 7 el número de homicidios registrados en Cajeme durante el mes de octubre.

Personal de Servicios Periciales se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.