  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
Policiaca

Asesinan a un hombre en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

El crimen ocurrió a escasos metros de un supermercado; es la séptima víctima del mes de octubre

Oct. 14, 2025
La tarde del martes, elementos policiacos y militares entraron en alerta luego de que se activara el código rojo, al reportarse un ataque armado que cobró la vida de un hombre.

El crimen ocurrió a eso de las 14:00 horas, en calle Antonio Caso entre Castilla y bulevar Casa Blanca, a escasos metros de un supermercado, en el fraccionamiento Urbi Villas.

La víctima, es un hombre de aproximadamente 30 años de edad, delgado y de tez morena clara, quien vestía playera azul marino, pantalón y gorra de color negro, además de tenis cafés.

De acuerdo con testigos, fue un solo hombre quien se le aproximó, y después de dispararle en repetidas ocasiones, huyó a fuerza de carrera.

Tan pronto como la zona fue resguardada por las autoridades, arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes tras revisarlo confirmaron su deceso. De este modo, se elevó a 7 el número de homicidios registrados en Cajeme durante el mes de octubre.

Personal de Servicios Periciales se encargó de la búsqueda y recolección de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

