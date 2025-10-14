Hallan osamenta en la Comisaría de Providencia

Sepultado en un predio agrícola, entre el fango que dejaron las lluvias registradas el pasado fin de semana, fue como las Guerreras Buscadoras de Cajeme encontraron los restos de una persona durante la mañana de este martes.

El hallazgo se hizo en las inmediaciones de la colonia Severo Girón, en la Comisaría de Providencia, al poniente de Ciudad Obregón.

A través de sus redes sociales, el colectivo informó que a finales del mes de septiembre ya habían buscado en esa zona, sin obtener resultados positivos. En esta ocasión, el olor las alertó, y al excavar entre el lodo encontraron los restos.

Por el estado en el que el cuerpo se encontró, no fue posible establecer características físicas; sin embargo, se dio a conocer que tenía unos tenis negros y una gorra del mismo color, con la letra A y con estampado de un águila.

Todo el material fue entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía, instancia que se encargaría de realizar los procedimientos necesarios para identificar al occiso, así como establecer las causas de su deceso.