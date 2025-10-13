Capturan a sujeto con droga en Las Fuentes, en Ciudad Obregón

Por su probable responsabilidad por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, Baldomero “N” fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La captura ocurrió durante un patrullaje de vigilancia, específicamente en la calle Tonalá, de la colonia Las Fuentes, en Ciudad Obregón, Sonora, el pasado 8 de octubre.

Los agentes ministeriales detectaron al sujeto en cuestión, y al practicarle una revisión le encontraron cuatro envoltorios con mariguana en su interior.

El imputado y el narcótico asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación legal.