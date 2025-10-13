  • 24° C
Policiaca

Capturan a sujeto con droga en Las Fuentes, en Ciudad Obregón

Agentes ministeriales detectaron al individuo en la calle Tonalá; al revisarlo le hallaron varios envoltorios con mariguana

Oct. 13, 2025
Por su probable responsabilidad por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, Baldomero “N” fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La captura ocurrió durante un patrullaje de vigilancia, específicamente en la calle Tonalá, de la colonia Las Fuentes, en Ciudad Obregón, Sonora, el pasado 8 de octubre.

Los agentes ministeriales detectaron al sujeto en cuestión, y al practicarle una revisión le encontraron cuatro envoltorios con mariguana en su interior.

El imputado y el narcótico asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Centro de Atención Temprana para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

