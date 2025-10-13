  • 24° C
Policiaca

Ubican en Baja California a presunto homicida buscado en Ciudad Obregón

Juan Manuel "N" era requerido desde 2018, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de Juan Antonio "N"

Oct. 13, 2025
Ubican en Baja California a presunto homicida buscado en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Célula de Investigación de Homicidios, ejecutó una orden de aprehensión a Juan Manuel "N", quien era buscado desde 2018 por el delito de homicidio, cometido en la comisaría de Esperanza.

La captura se realizó en coordinación con autoridades de Baja California, estado en el que el sujeto se ocultaba, y posteriormente fue trasladado hasta Ciudad Obregón, donde quedará internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) a disposición del juez que lo requiere.

Los hechos que se le imputan a Juan Manuel "N" ocurrieron el 13 de agosto de 2018 en la colonia Luis Donaldo Colosio de la comisaría de Esperanza. Durante una discusión que escaló a una pelea con golpes y piedras, el imputado lesionó a la víctima, Juan Antonio "N", con un objeto punzocortante en la pierna izquierda.

Dicha agresión provocó una herida que dañó la arteria femoral, causando un profuso sangrado y, pese a que la víctima fue trasladada a un hospital, perdió la vida a causa de la lesión, según confirmó la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

