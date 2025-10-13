Detienen a tres con armas y drogas en Hermosillo

Elementos de la Guardia Nacional capturaron a tres hombres en posesión de armas, además de un cargamento de droga valuado en más de 600 mil pesos.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Hermosillo, y de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, los individuos están vinculados a una célula delictiva dedicada a la venta, distribución y trasiego de drogas hacia los Estados Unidos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas cortas y un vehículo, además de 815 pastillas de fentanilo y 50 gramos de cocaína. En cuanto al valor de los narcóticos, se informó que es de 683 mil 500 pesos.

Los tres hombres, así como las armas, vehículo y drogas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.