  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 12 De Octubre Del 2025
Policiaca

Nuevo asesinato en colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Esta nueva víctima mortal representa la sexta ejecución del mes de octubre

Oct. 12, 2025
Por tercera vez en el mes de octubre, los residentes de la colonia Cajeme fueron testigos la noche de este domingo, de un nuevo ataque armado que cobró la vida de una persona tras ser ejecutado por sujetos armados, mientras se encontraba al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle General Sóstenes Rocha a escasos metros de su cruce con Carmen Serdán, al norte de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 16:40 horas, la víctima fue sorprendida por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en el sitio, accionando sus armas y posteriormente huyeron del lugar.

Sobre la víctima, residentes de la zona señalaron que se trataba de un hombre de 34 años de edad, quien presuntamente respondía al mote de "El Pío"; mismo que quedó sin vida sobre la acera norte de la citada vialidad.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Este nuevo asesinato se contabilizan seis víctimas mortales en hechos violentos del mes de octubre en el municipio, de los cuales dos han sido mujeres y cuatro hombres, así como dos menores de edad.

Román González
Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

