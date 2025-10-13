  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
Policiaca

Decomisan motocicleta y drogas en Estación Corral, al norte de Ciudad Obregón

La liviana unidad fue abandonada a un costado de la carretera Internacional, encima de ella las autoridades hallaron varias porciones de mariguana

Oct. 13, 2025
Durante un operativo coordinado, policías municipales, en coordinación con la Policía Estatal y la Secretaría de Marina aseguraron una motocicleta y varios envoltorios con droga.

Lo anterior sucedió a un costado de la carretera Internacional, a la altura del entronque del poblado de Estación Corral, al norte de Ciudad Obregón.

La unidad asegurada es de la marca Veloci, de color negro con amarillo y modelo reciente. Sobre dicha unidad, los agentes encontraron 21 envoltorios de plástico transparente, con mariguana en su interior.

El narcótico y la motocicleta, fueron llevados a la Jefatura de Policía, donde se realizó el papeleo correspondiente antes de que los entregaran a la Fiscalía del Estado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

