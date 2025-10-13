Decomisan motocicleta y drogas en Estación Corral, al norte de Ciudad Obregón

Durante un operativo coordinado, policías municipales, en coordinación con la Policía Estatal y la Secretaría de Marina aseguraron una motocicleta y varios envoltorios con droga.

Lo anterior sucedió a un costado de la carretera Internacional, a la altura del entronque del poblado de Estación Corral, al norte de Ciudad Obregón.

La unidad asegurada es de la marca Veloci, de color negro con amarillo y modelo reciente. Sobre dicha unidad, los agentes encontraron 21 envoltorios de plástico transparente, con mariguana en su interior.

El narcótico y la motocicleta, fueron llevados a la Jefatura de Policía, donde se realizó el papeleo correspondiente antes de que los entregaran a la Fiscalía del Estado.