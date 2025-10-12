Capturan a niño sicario de 14 años de edad: al parecer lideraba una célula criminal

Un adolescente de tan solo 14 años de edad fue detenido junto con una célula criminal a la cual lideraba. Al momento de su captura, tenía en sus manos una subametralladora Uzi. Fue atrapado en la zona rural de Villahermosa, Tabasco.

El arresto del chico, al que se le conoce en el bajo mundo como "El Niño de Piedra", ocurrió este domingo 12 de octubre, cuando efectivos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca ejecutaban un cateo en un terreno del ejido La Corregidora.

Cuando los uniformados llegaron a la diligencia, el adolescente intentó dispararles con el arma, pero esta se encasquilló, lo que permitió su detención.

El adolescente era considerado por las autoridades como objetivo prioritario; además, se le imputan diversos delitos, como asesinato, venta de drogas, secuestro y extorsión.

CAPTURAN A OTRO CON ÉL

Junto con el niño sicario también fue detenido José Asunción "N", alias "El Chuncho", de 37 años, quien formaba parte de la célula criminal, con influencia en los municipios Centro y Paraíso.

Sobre "El Chuncho" se informó que recibía órdenes directas de un tipo conocido como "El Chicle", preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tabasco.

Durante el cateo fueron incautados mariguana y "cristal", armas largas, cartuchos y un celular, en el que "El Niño de Piedra" adolescente guardaba videos de una víctima de secuestro, así como el asesinato de una mujer.

Fue remitido a las autoridades responsables de menores infractores, en tanto que "El Chuncho" fue presentado ante un juez de control.