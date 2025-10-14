Capturan a un hombre con lanzagranadas en San Luis Río Colorado

Por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre al norte de Sonora.

La captura ocurrió el lunes, cuando los agentes asignados a la División Fronteriza realizaban un operativo en San Luis Río Colorado.

Al hombre en cuestión, le decomisaron un rifle de asalto, equipado con un aditamento lanzagranadas, por lo que fue detenido, y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Lo anterior, es parte de los resultados del Operativo Frontera Norte, desplegado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como resultado de dicha movilización, el 13 de octubre se detuvo a seis personas, se aseguraron 227 envoltorios de metanfetamina o cristal, varias dosis de mariguana, tres vehículos y dinero en efectivo.