  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a un hombre con lanzagranadas en San Luis Río Colorado

Agentes de la División Fronteriza de la Policía Estatal fueron los que arrestaron al sujeto durante un operativo

Oct. 14, 2025
Capturan a un hombre con lanzagranadas en San Luis Río Colorado

Por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre al norte de Sonora.

La captura ocurrió el lunes, cuando los agentes asignados a la División Fronteriza realizaban un operativo en San Luis Río Colorado.

Al hombre en cuestión, le decomisaron un rifle de asalto, equipado con un aditamento lanzagranadas, por lo que fue detenido, y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

imagen-cuerpo

Lo anterior, es parte de los resultados del Operativo Frontera Norte, desplegado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como resultado de dicha movilización, el 13 de octubre se detuvo a seis personas, se aseguraron 227 envoltorios de metanfetamina o cristal, varias dosis de mariguana, tres vehículos y dinero en efectivo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a sujeto con droga en Las Fuentes, en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a sujeto con droga en Las Fuentes, en Ciudad Obregón

Octubre 13, 2025

Agentes ministeriales detectaron al individuo en la calle Tonalá; al revisarlo le hallaron varios envoltorios con mariguana

Ubican en Baja California a presunto homicida buscado en Ciudad Obregón
Policiaca

Ubican en Baja California a presunto homicida buscado en Ciudad Obregón

Octubre 13, 2025

Juan Manuel "N" era requerido desde 2018, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de Juan Antonio "N"

Dan muerte a mujer en Hermosillo
Policiaca

Dan muerte a mujer en Hermosillo

Octubre 13, 2025

La víctima dejó de existir cuando recibía atención médica en un hospital