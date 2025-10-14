En prisión preventiva por secuestro en Cananea

Tras ser señalado como probable responsable por el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de un hombre de identidad reservada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) consiguió que un juez impusiera la prisión preventiva justificada contra Édgar Ernesto "N", de 36 años.

Los sucesos que se le imputan a Édgar Ernesto "N" ocurrieron el 26 de enero de 2023 alrededor de las 06:00 horas en la colonia Valle del Cobre, en Cananea; el sujeto en compañía de otro tipo llegó fuera del domicilio de la víctima, lo intimidó al mostrarle un arma de fuego e inmediatamente lo subieron en contra de su voluntad a un vehículo, propiedad del mismo ofendido para retirarse del lugar.

Durante el trayecto, le cubrieron el rostro a fin de que no pudiera reconocer la ruta por donde era trasladado, después recogieron a una tercera persona quien le exigió la cartera a la víctima y se apoderó de sus pertenencias, incluyendo credenciales personales, tarjetas bancarias con sus números de identificación personal (NIP), dinero en efectivo y un teléfono celular.

Además, solicitaron dinero en efectivo, obligando a la víctima a llamar a su esposa para que consiguiera la cantidad de dos millones de pesos, los cuales no pudo obtener para seguir negociando con los captores.

Al no poder concretar la negociación, los activos dejaron a la víctima a su suerte a un costado de la carretera Cananea – Ímuris, sin embargo, se confirmó que el mismo día de los hechos, Édgar Ernesto "N" hizo uso de una de las tarjetas bancarias de la víctima en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, realizando un retiro en efectivo y diversas comprar que rondan el orden de los 100 mil pesos.

Una vez efectuada la denuncia se llevaron a cabo las labores de investigación mediante las que se pudo identificar a Edgar Ernesto "N" como uno de los probables responsables del hecho, se obtuvo del Juez de Control la orden de aprehensión pertinente y fue cumplimentada por oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dando paso a las audiencias donde se obtuvieron los resultados mencionados.