En Nogales, encarcelan a sujeto señalado por desaparición de persona cometida por particulares

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la prisión preventiva contra Leonardo Javier "N", de 24 años, quien fue imputado como probable responsable del delito de desaparición de persona cometida por particulares, cometido en perjuicio de José Eduardo "N".

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 23 de agosto de 2025, aproximadamente entre las 23:00 y 23:30 horas, en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Los Macoyahuis, en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales.

En ese momento, el imputado arribó al lugar junto con un cómplice a bordo de un vehículo y sacaron a la víctima; José Eduardo "N", de 34 años, de su domicilio por la fuerza, tomándolo cada uno de un brazo.

Posteriormente, lo subieron en contra de su voluntad a otro vehículo, el cual era abordado por un grupo de diversos sujetos que portaban armas largas, quienes lo mantuvieron retenido en el automóvil para llevárselo del lugar, sin que hasta el momento se conozca su suerte o paradero.

Tras los actos de investigación pertinentes, se logró la identificación de uno de los probables responsables, siendo el señalado, por lo que se efectuaron las acciones legales para su captura y ésta fue llevada a cabo por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el sujeto fue puesto a disposición y se iniciaron las audiencias pertinentes que llevaron a las ya citadas resoluciones.