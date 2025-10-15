Asesinan a vecino de la colonia Pioneros de Cajeme

Tendido en el suelo de la vivienda que habitaba; y con al menos dos impactos de bala, fue como autoridades hallaron el cadáver de un hombre en la colonia Pioneros de Cajeme.

Aunque el hecho se manejó bajo fuerte hermetismo, se pudo conocer que la víctima fue hallada minutos después de las 22:00 horas del martes, en un domicilio de la calle Espiridión Robles entre Roberto Félix Pérez y Germán Pablos Márquez, al noreste de Ciudad Obregón.

Quien se convirtió en la octava persona asesinada en Cajeme durante el mes de octubre, respondía en vida al nombre de Luis Gustavo B. C. de 27 años de edad.

Fueron paramédicos de Cruz Roja, quienes corroboraron que el hombre carecía de signos vitales, y cubrieron su cuerpo con un manto de color azul.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de la búsqueda y recolección de evidencias, logrando ubicar cuatro casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, así como siete envoltorios con crystal, nueve con mariguana, además de una cubeta con púas metálicas, de las popularmente conocidas como poncha llantas.