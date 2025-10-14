Tragedia en Sinaloa: Gemelas de 3 años de edad perecen ahogadas en una alberca

Una noche de diversión terminó en el dolor más grande que los padres pueden sentir: la muerte de un hijo, pero en Sinaloa una familia la vivió por partida doble, ya que unas gemelas de tres años de edad fallecieron ahogadas en una alberca.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este martes 14 de octubre, cuando las pequeñas jugaban en piscina del sector El Barrio, en Culiacán, junto con su familia, cuando se les perdieron de vista.

Al poco empezaron a buscarlas, por lo que reportaron la desaparición al 911; los padres de las niñas continuaron buscándolas las encontraron flotando, por lo que rápidamente las sacaron y pidieron auxilio.

Las menores, de tan solo 3 años de edad, fueron identificadas como Victoria "N" y Valentina "N"; y aunque fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja, al llegar a la delegación fueron declaradas sin vida. La hora de fallecimiento fue registrada a las 20:30 horas.

Dado a que una de las niñas presentaba un golpe en la cabeza, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrieron una investigación para determinar las causas de muerte de las gemelas.

Los cuerpecitos de las pequeñitas fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde les harán la autopsia, para que sean entregadas a sus familiares.