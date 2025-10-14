  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Tragedia en Sinaloa: Gemelas de 3 años de edad perecen ahogadas en una alberca

La Fiscalía abrió una investigación, ya que una de las pequeñas presentó un golpe en la cabeza. La hora de muerte: las 20:30 horas

Oct. 14, 2025
Tragedia en Sinaloa: Gemelas de 3 años de edad perecen ahogadas en una alberca

Una noche de diversión terminó en el dolor más grande que los padres pueden sentir: la muerte de un hijo, pero en Sinaloa una familia la vivió por partida doble, ya que unas gemelas de tres años de edad fallecieron ahogadas en una alberca.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este martes 14 de octubre, cuando las pequeñas jugaban en piscina del sector El Barrio, en Culiacán, junto con su familia, cuando se les perdieron de vista.

Al poco empezaron a buscarlas, por lo que reportaron la desaparición al 911; los padres de las niñas continuaron buscándolas las encontraron flotando, por lo que rápidamente las sacaron y pidieron auxilio.

imagen-cuerpo

Las menores, de tan solo 3 años de edad, fueron identificadas como Victoria "N" y Valentina "N"; y aunque fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja, al llegar a la delegación fueron declaradas sin vida. La hora de fallecimiento fue registrada a las 20:30 horas.

Dado a que una de las niñas presentaba un golpe en la cabeza, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa abrieron una investigación para determinar las causas de muerte de las gemelas.

Los cuerpecitos de las pequeñitas fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde les harán la autopsia, para que sean entregadas a sus familiares.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Vecinos de la Beltrones alertan de ataque armado en bulevar las Torres
Policiaca

Vecinos de la Beltrones alertan de ataque armado en bulevar las Torres

Octubre 14, 2025

Cruz Roja brinda primeros auxilios y traslado de la víctima de la agresión armada en Ciudad Obregón

En Nogales, encarcelan a sujeto señalado por desaparición de persona cometida por particulares
Policiaca

En Nogales, encarcelan a sujeto señalado por desaparición de persona cometida por particulares

Octubre 14, 2025

El crimen del que Leonardo Javier es acusado, ocurrió en agosto de este año en la colonia Luis Donaldo Colosio

Asesinan a un hombre en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Asesinan a un hombre en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

Octubre 14, 2025

El crimen ocurrió a escasos metros de un supermercado; es la séptima víctima del mes de octubre