En prisión preventiva por tentativa de homicidio en SLRC

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva contra José Efraín "N", de 57 años, probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Manuel "N", de 27 años.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de este año, cuando el acusado arribó al domicilio de la víctima ubicado en la colonia Altar de San Luis Río Colorado (SLRC) y en el momento en que el afectado salía de su casa, de manera sorpresiva comenzó a golpearlo.

Acto seguido, José Efraín "N" sacó un cuchillo de su pantalón y comenzó a lesionar a la víctima con lo que causó a Manuel "N" heridas graves, incluyendo una lesión en el dedo anular izquierdo, una herida en el abdomen con exposición de intestino y una herida de aproximadamente siete centímetros en la clavícula del lado derecho, las cuales tardan más de quince días en sanar y, por su naturaleza, sí pusieron en peligro la vida de la víctima.

El de homicidio no se consumó debido a la intervención de un testigo que se encontraba en el lugar; tras la denuncia correspondiente, se iniciaron las labores de investigación y se estableció la identidad del probable responsable, se solicitó una orden de aprehensión al juez y tras ser otorgada, se ejecutó por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).