Código rojo: Asesinan a cinco en Ciudad Obregón

En ataques armados registrados en la colonia Hidalgo y en Villa Bonita, cinco personas fueron privadas de la vida durante la tarde del miércoles.

La violenta jornada arrancó a las 18:00 horas, luego de que se reportara una vivienda rafagueada en el callejón Paraguay y calle Jesús García.

El código rojo se activó, y las distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo en el sector, además, resguardaron el sitio del ataque y solicitaron la intervención de Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron el deceso de tres mujeres y un hombre en el lugar.

Minutos después, las autoridades se movilizaron al norte de Ciudad Obregón, específicamente a la calle California y Paseo del Campestre, donde un hombre fue acribillado afuera de un abarrote.

El occiso vestía pantalón azul de mezclilla, camisa morada y tenis negros. Junto a él, quedó tirada una bicicleta, así como una lata de cerveza que estaba ingiriendo.

ESCALAN HOMICIDIOS

De las investigaciones, se hizo cargo personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), así como del traslado de los cuerpos al anfiteatro.

Por su parte, policías y militares desplegaron operativos, sin lograr ubicar a los responsables.

Tras estos ataques armados, se elevó a 14 el número de muertes violentas registradas en Cajeme durante octubre.