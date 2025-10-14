VIDEO | Momento exacto en que una mujer borracha atropella y mata a joven en cuatrimoto

Un terrible accidente se registró en Puerto Peñasco, con saldo de un joven sin vida: fue brutalmente atropellado por una mujer que, presuntamente, manejaba en estado de ebriedad.

La víctima de la fatalidad fue identificada como Sebastián Tinoco, de 26 años de edad, quien al momento de los hechos conducía una cuatrimoto por el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez.

EL INCIDENTE CAPTADO EN VIDEO

El instante del trágico hecho vial fue captado en video, y desde que ocurrió el incidente, se ha viralizado en redes, cuyos internautas exigen justicia.

En las imágenes del clip, que son sumamente fuertes, se aprecia un bulevar muy transitado; en la esquina superior izquierda se aprecia cómo Sebastián en el ligero vehículo, hace su alto reglamentario.

Sin embargo, cuando el semáforo que esperaba cambia a verde, acelera la moto e intenta cruzar el bulevar; de pronto, un vehículo sedán color gris, de modelo reciente, conducido por la fémina, presuntamente alcoholizada, sale a toda velocidad.

En un momento dado, embiste la cuatrimoto con todo y tripulante, cuyo cuerpo sale proyectado por los aires; de paso se lleva otras dos unidades automotor en tanto que el cuerpo de Sebastián quedó prensado entre el auto que lo atropelló, con una camioneta de color blanco.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven perdió la vida en el lugar, lo que fue determinado por paramédicos que se presentaron; también acudieron bomberos, para retirar las unidades prensadas.

También acudieron efectivos de la Policía Municipal de Puerto Peñasco, y detuvieron a la fémina, quien cuando la llevaban esposada, echaba de gritos para que no la arrestaran.

Ahora, tocará a las autoridades el deslinde de responsabilidades, mientras que familiares de Sebastián Tinoco lo despidieron en sus exequias.