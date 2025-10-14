Teoscar Hernández se cambia de hotel en Milwaukee por presuntos fantasmas

El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández, decidió cambiarse de hotel durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Milwaukee, luego de que su esposa asegurara que había actividad paranormal en el lugar donde se hospedaban.

"Para mí, da igual. No creo en fantasmas", dijo el dominicano entre risas durante una conferencia de prensa este martes. "Me he alojado ahí antes. Nunca he visto ni oído nada".

Sin embargo, su esposa lo convenció de mudarse tras asegurar que "no quería quedarse ahí". Hernández explicó que no solo ella, sino también otros jugadores y parejas le comentaron sobre fenómenos extraños en las últimas noches pues las luces que se apagan y encienden solas, hay ruidos en las puertas y pasos inexplicables.

"No soy de los que dicen que ya lo vivieron antes, porque no es así. Ni creo que vaya a vivirlo", aclaró el jugador.

Este hotel de Milwaukee tiene una fama creciente entre peloteros de Grandes Ligas por presuntas apariciones paranormales. Jugadores como Bryce Harper, Carlos Martínez, Michael Young y Mookie Betts también han reportado experiencias extrañas en ese mismo lugar durante visitas pasadas.

RECONOCE ERROR EN JUGADA HISTÓRICA

Además del curioso episodio, Hernández también habló sobre el error que cometió en una jugada histórica: el primer doble play 8-6-2 registrado en la historia de las Grandes Ligas.

"Me equivoqué, lo eché a perder, qué puedo decirles", confesó. "Debí correr cuando la bola tocó el guante. Ni siquiera vi que la pelota tocara la barda. Me equivoqué".