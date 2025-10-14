  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

6 bowls que te sacan de apuros y saben increíble

Hay días en los que el ritmo de la ciudad no perdona y necesitamos algo rápido, pero también rico y que se sienta bien

Oct. 14, 2025
ESTOS 6 BOWLS SON PRUEBA DE QUE COMER RÁPIDO NO SIGNIFICA SACRIFICAR SABOR.
ESTOS 6 BOWLS SON PRUEBA DE QUE COMER RÁPIDO NO SIGNIFICA SACRIFICAR SABOR.

Ahí entran los bowls: prácticos, saludables, llenos de color y con ese aire trendy que los hace protagonistas en menús, cafeterías y hasta en nuestras cocinas. Son el nuevo básico foodie: fáciles de armar, combinaciones infinitas y, además, son tan versátiles que funcionan para desayuno, comida o cena, y siempre se ven bien en la mesa (y en Instagram).

COMER RÁPIDO NO SIGNIFICA SACRIFICAR SABOR

Buddha bowl:

El favorito del wellness crowd. Granos como quinoa o arroz integral, verduras al vapor o asadas, aguacate y proteína vegetal. El resultado es un plato equilibrado y lleno de colores vibrantes. Ideal para quienes buscan algo nutritivo sin perder el estilo.

imagen-cuerpo

Burrito bowl:

La versión sin tortilla del clásico burrito que todos amamos. Imagina arroz, frijoles, pollo o carne asada, pico de gallo, guacamole, salsa picante y hasta un poco de queso derretido. Es reconfortante, abundante y lleno de sabor, ideal para esos días en los estas craving Chipotle que se sienta casero. Además, puedes jugar con toppings como jalapeños, lechuga o crema para darle tu propio giro.

imagen-cuerpo

Greek chicken bowl:

Fresco, mediterráneo y lleno de ingredientes que transportan directo al mar Egeo. Lleva pollo a la parrilla sazonado con especias, pepino, jitomate, aceitunas, kalamata, tzatziki y un toque de queso feta desmoronado. Si lo acompañas con un poco de pan pita, se convierte en una comida completa que equilibra lo saludable con lo delicioso.

imagen-cuerpo

Poke bowl:

El rey del verano y de los feeds de Instagram. Un bowl que combina arroz, pescado fresco marinado (atún o salmón), algas, edamame, aguacate y toppings como mango o pepino encurtido. Es fresco, ligero y con la cantidad justa de sabor umami que hace que cada bocado sea adictivo. La ventaja es que puedes personalizarlo a tu antojo, incluso con opciones vegetarianas.

imagen-cuerpo

Yogurt bowl:

El desayuno exprés que se siente como un postre. Con yogurt griego como base, frutas frescas de temporada, granola orgánica, semillas y un toque de miel o crema de alguna nuez. En menos de cinco minutos tienes un desayuno que no solo es delicioso, también te da energía para arrancar el día. Y si lo quieres llevar al siguiente nivel, agrega cacao nibs o coco rallado.

imagen-cuerpo

Emily Mariko Salmon Bowl:

El bowl viral que se volvió un ícono de la comida rápida y casera. Arroz caliente, salmón desmenuzado, algas, un toque de mayonesa, Sri racha y soya. Simple, delicioso y con ese aire confort que lo hace irresistible. Un ejemplo perfecto de cómo la cultura digital también crea nuevos clásicos foodie.

imagen-cuerpo
Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Psicosis inducida por IA: el nuevo riesgo invisible para la salud mental
Viral

Psicosis inducida por IA: el nuevo riesgo invisible para la salud mental

Octubre 14, 2025

La Inteligencia Artificial actúa como un espejo emocional siendo comprensiva, halagadora y aparentemente empática, pero sin conciencia real

Estas son las mejores películas stop motion que necesitas ver
Viral

Estas son las mejores películas stop motion que necesitas ver

Octubre 14, 2025

Este formato sigue sorprendiendo y emocionando. Todo se construye a mano, hasta crear universos que parecen mágicos

Series más vistas de Netflix México: humor, horror y fantasía
Viral

Series más vistas de Netflix México: humor, horror y fantasía

Octubre 14, 2025

Sabemos que la plataforma de streaming tiene todo tipo de contenido para todas las edades, es por eso que aquí veremos las series con más impacto