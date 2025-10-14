6 bowls que te sacan de apuros y saben increíble

Ahí entran los bowls: prácticos, saludables, llenos de color y con ese aire trendy que los hace protagonistas en menús, cafeterías y hasta en nuestras cocinas. Son el nuevo básico foodie: fáciles de armar, combinaciones infinitas y, además, son tan versátiles que funcionan para desayuno, comida o cena, y siempre se ven bien en la mesa (y en Instagram).

COMER RÁPIDO NO SIGNIFICA SACRIFICAR SABOR

Buddha bowl:

El favorito del wellness crowd. Granos como quinoa o arroz integral, verduras al vapor o asadas, aguacate y proteína vegetal. El resultado es un plato equilibrado y lleno de colores vibrantes. Ideal para quienes buscan algo nutritivo sin perder el estilo.

Burrito bowl:

La versión sin tortilla del clásico burrito que todos amamos. Imagina arroz, frijoles, pollo o carne asada, pico de gallo, guacamole, salsa picante y hasta un poco de queso derretido. Es reconfortante, abundante y lleno de sabor, ideal para esos días en los estas craving Chipotle que se sienta casero. Además, puedes jugar con toppings como jalapeños, lechuga o crema para darle tu propio giro.

Greek chicken bowl:

Fresco, mediterráneo y lleno de ingredientes que transportan directo al mar Egeo. Lleva pollo a la parrilla sazonado con especias, pepino, jitomate, aceitunas, kalamata, tzatziki y un toque de queso feta desmoronado. Si lo acompañas con un poco de pan pita, se convierte en una comida completa que equilibra lo saludable con lo delicioso.

Poke bowl:

El rey del verano y de los feeds de Instagram. Un bowl que combina arroz, pescado fresco marinado (atún o salmón), algas, edamame, aguacate y toppings como mango o pepino encurtido. Es fresco, ligero y con la cantidad justa de sabor umami que hace que cada bocado sea adictivo. La ventaja es que puedes personalizarlo a tu antojo, incluso con opciones vegetarianas.

Yogurt bowl:

El desayuno exprés que se siente como un postre. Con yogurt griego como base, frutas frescas de temporada, granola orgánica, semillas y un toque de miel o crema de alguna nuez. En menos de cinco minutos tienes un desayuno que no solo es delicioso, también te da energía para arrancar el día. Y si lo quieres llevar al siguiente nivel, agrega cacao nibs o coco rallado.

Emily Mariko Salmon Bowl:

El bowl viral que se volvió un ícono de la comida rápida y casera. Arroz caliente, salmón desmenuzado, algas, un toque de mayonesa, Sri racha y soya. Simple, delicioso y con ese aire confort que lo hace irresistible. Un ejemplo perfecto de cómo la cultura digital también crea nuevos clásicos foodie.