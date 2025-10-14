Series mas vistas de Netflix México: humor, horror y fantasía

Netflix México sigue consolidándose como una maravillosa referencia de streaming, dándonos contenido que combina todos los éxitos globales y producciones que conectas con todas las audiencias.

Desde la intensidad de control Z hasta el mejor fenómeno de jóvenes de todos conocido como Stranger Things, la plataforma ha mantenido al publico enganchado con diversas historias que causan grandes emociones generacionalmente.

ESTAS SON LAS MEJORES SERIES PARA DISFRUTAR

Monstruo: La historia de Ed Gein

La serie recrea con precisión el entorno rural de Wisconsin en los años 50, se recuerda a Ed no solo como un monstruo, sino como un humano traumado por la soledad, logrando que el público intente empatizar.

El genio y los deseos

La trama sigue a un genio que emerge de una lampara, hacia a Ga Young, una chica sin emociones, consiguiendo formar un choque que afirma la complejidad de los sentimientos humanos y su búsqueda del amor.

Su originalidad y profundidad, convierten la serie en una atractiva opción para los adolescentes que buscan historias románticas y con un poco de humor.

Adolescencia

Un caso de asesinato. Un adolescente en el centro de la polémica. Una sola toma por episodio. Esta miniserie británica se convirtió en el fenómeno sorpresa del año. El ritmo es rápido y la tensión apenas te deja respirar. Lo que la hizo única además de su crudeza, fue la forma en que está filmada: cada episodio es una toma continua, sin cortes, lo que genera una inmersión absoluta.

Squid Game 2

La distopía surcoreana regresó con más juegos, más drama, más traiciones y personajes igual de perturbadores. La segunda temporada de Squid Game mantuvo el tono sombrío que la convirtió en una serie de culto, pero también sumó capas emocionales que sorprendieron a los fans.

Squid Game 3

¿Dos temporadas en el top 3? Así de fuerte está Squid Game. La tercera entrega se estrenó a finales de junio, y en menos de un mes se coló entre las más vistas del semestre. Los nuevos giros en los juegos, el regreso de ciertos personajes y un final que nadie vio venir la convirtieron en tema de conversación en todas partes.

American Murder: Gabby Petito

Los true crime no pasan de moda, y esta docuserie lo confirmó. El caso de Gabby Petito conmovió y estremeció a miles de personas, y Netflix lo abordó con sensibilidad y profundidad. Su popularidad se explica sola: es un caso reciente, real y con demasiadas preguntas sin respuesta.

Ginny and Georgia

Sí, el drama madre-hija favorito de Netflix volvió. Ginny & Georgia regresó con nuevos conflictos, romances, secretos y momentos para gritarle a la pantalla. Esta temporada se atrevió a explorar temas más profundos —salud mental, relaciones tóxicas, sexualidad— sin perder su tono ligero y adictivo.