Aumenta a 16 las víctimas mortales del mes de octubre

Tras registrarse dos códigos rojos que dejaron un saldo de cinco ejecuciones en las colonias Hidalgo y Villa Bonita la jornada de ayer, otro par de hechos violentos incrementaron la cifra de víctimas mortales al sumar dos personas privadas de la vida en las colonias Urbi Villa del Real y Esperanza Tiznado.

La víctima número 15 del mes de octubre se registró alrededor de las 19:30 horas en la colonia Urbi Villa del Rey, donde de acuerdo a los primeros reportes se trató de una persona del sexo femenino, de alrededor de 14 años de edad, quien presuntamente respondía al nombre de Angeline.

La ejecución sucedió en calle Castilla entre Córdoba y Antonio Caso, donde sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra la menor para posteriormente huir del lugar.

Posteriormente, cerca de las 20:00 horas, un nuevo código rojo se activó en la colonia Esperanza Tiznado, cuando vecinos de la zona comprendida por las calles Independencia y Codorniz, reportaron a la línea de emergencia 911, una agresión armada que cobró la vida de una persona del sexo masculino.

Sobre la víctima solo se dio a conocer que era un hombre de entre 30 a 35 años, quien se encontraba al interior de un domicilio de dicho asentamiento urbano, así como que, pese a la pronta atención de los paramédicos de Cruz Roja, la persona perdió la vida en el sitio.

En ambos casos acudieron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, a fin de llevar a cabo el resguardo del lugar, así como para recabar los indicios balísticos y trasladar los cuerpos sin vida a los laboratorios forenses para realizarles la autopsia de ley.

Con siete ejecuciones reportadas la jornada del miércoles, la cifra de víctimas mortales en hechos violentos del mes de octubre se incrementa a 16, de los cuales seis de estos homicidios corresponden a mujeres y 10 a hombres.