Policiaca

Vuelca camión con más de 30 pasajeros en tramo de la carretera Guaymas-Hermosillo

Hasta el momento, se habla de manera extraoficial sobre el fallecimiento de al menos seis personas, y el resto de los pasajeros resultaron heridos

Oct. 17, 2025
La mañana de este viernes 17 de octubre se registró un accidente en el kilómetro 234 de la carretera Guaymas-Hermosillo, donde un camión de pasajeros de la empresa Tufesa volcó mientras se dirigía con rumbo a Nogales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el autobús viajaban alrededor de treinta personas. Extraoficialmente, las autoridades informaron que al menos seis personas perdieron la vida en el lugar, mientras que el resto de los pasajeros resultó con lesiones que van de moderadas a graves.

Elementos de distintas corporaciones acudieron de inmediato para atender la emergencia. En la zona del siniestro se desplegó personal de la Marina Armada de México, Protección Civil del Estado, Policía Municipal y Estatal, así como elementos del Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, paramédicos de la Cruz Roja y personal de CAPUFE.

Las labores de rescate se concentraron en la extracción de los cuerpos de las víctimas y en el traslado urgente de los lesionados a hospitales cercanos. El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado mientras continuaban las maniobras de auxilio y limpieza del área.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del accidente. Sin embargo, autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si se trató de una falla mecánica, exceso de velocidad o condiciones adversas en la carretera.

La empresa Tufesa no ha emitido todavía un comunicado oficial sobre lo sucedido, pero se espera que en las próximas horas proporcione información detallada sobre los pasajeros y las medidas que tomará ante este lamentable hecho.

Información en proceso...

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


