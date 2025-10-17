  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Sentencian a juez calificador que participó en el caso Genaro

Se trata del último imputado del hecho ocurrido en 2018, estuvo prófugo por años en Veracruz

Oct. 17, 2025
Sentencian a juez calificador que participó en el caso Genaro

Con la sentencia de 24 años de prisión contra Avelino "N", juez calificador responsable durante los hechos donde perdiera la vida Genaro "N" en mayo de 2018 en una base policial de Navojoa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora concluyó el caso, quedando los cuatro implicados en los hechos en prisión.

El sentenciado enfrentó un proceso penal por los delitos de homicidio, tortura y abuso de autoridad derivado de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2018, aproximadamente a las 04:00 horas de la madrugada, en el edificio de Seguridad Pública del Sector Poniente en Navojoa.

Avelino "N", omitió cumplir con sus obligaciones como juez calificador al no garantizar la seguridad e integridad física de la víctima Genaro "N", quien había sido arrestado ilegal y absurdamente por los agentes de Policía Municipal Manuel "N" y Miguel "N".

A pesar de observar que la víctima presentaba una lesión en su mano derecha, Avelino "N" no ordenó la atención médica debida y, en su lugar, solicitó al agente Adrián "N" internar al hoy fallecido en la celda número uno, justificando el arresto por agresión verbal a un policía y sin que la víctima hubiera cometido delito alguno.

El acusado permitió que se ejecutara un trato cruel e inhumano en perjuicio de la víctima, quien se encontraba bajo su estricta responsabilidad; aproximadamente a las 04:50 horas del mismo 2 de mayo de 2018, la víctima fue encontrada sin vida en la celda, suspendida de los barrotes con un objeto en el cuello, simulando un suicidio.

Sin embargo, la investigación determinó que la causa real de muerte fue traumatismo craneoencefálico y traumatismo profundo de abdomen, ocasionado por los policías aprehensores Manuel "N" y Miguel Ángel "N".

Los elementos fueron judicializados y sentenciados a una pena de 43 años, 10 meses y 15 días de prisión en 2019, no obstante, el juez calificador se mantuvo prófugo de la justicia en el estado de Veracruz, donde fue capturado el 8 de febrero de este año, iniciando el proceso penal en su contra, que concluye con esta sentencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Lo privan de la libertad mientras cortaba el cabello en Ciudad Obregón
Policiaca

Lo privan de la libertad mientras cortaba el cabello en Ciudad Obregón

Octubre 17, 2025

El "levantón" ocurrió en una vivienda del fraccionamiento Misión San Gabriel

En Hermosillo, detienen a pareja chiapaneca acusada de trata de personas
Policiaca

En Hermosillo, detienen a pareja chiapaneca acusada de trata de personas

Octubre 17, 2025

Erasmo y Cecilia presuntamente obligaban a diez menores de edad y tres adultos a pedir limosna

Identifican a detenidos tras violenta jornada en Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a detenidos tras violenta jornada en Ciudad Obregón

Octubre 17, 2025

Durante el operativo, autoridades aseguraron tres armas de fuego, cargadores y cartuchos