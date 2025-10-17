Sentencian a juez calificador que participó en el caso Genaro

Con la sentencia de 24 años de prisión contra Avelino "N", juez calificador responsable durante los hechos donde perdiera la vida Genaro "N" en mayo de 2018 en una base policial de Navojoa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora concluyó el caso, quedando los cuatro implicados en los hechos en prisión.

El sentenciado enfrentó un proceso penal por los delitos de homicidio, tortura y abuso de autoridad derivado de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2018, aproximadamente a las 04:00 horas de la madrugada, en el edificio de Seguridad Pública del Sector Poniente en Navojoa.

Avelino "N", omitió cumplir con sus obligaciones como juez calificador al no garantizar la seguridad e integridad física de la víctima Genaro "N", quien había sido arrestado ilegal y absurdamente por los agentes de Policía Municipal Manuel "N" y Miguel "N".

A pesar de observar que la víctima presentaba una lesión en su mano derecha, Avelino "N" no ordenó la atención médica debida y, en su lugar, solicitó al agente Adrián "N" internar al hoy fallecido en la celda número uno, justificando el arresto por agresión verbal a un policía y sin que la víctima hubiera cometido delito alguno.

El acusado permitió que se ejecutara un trato cruel e inhumano en perjuicio de la víctima, quien se encontraba bajo su estricta responsabilidad; aproximadamente a las 04:50 horas del mismo 2 de mayo de 2018, la víctima fue encontrada sin vida en la celda, suspendida de los barrotes con un objeto en el cuello, simulando un suicidio.

Sin embargo, la investigación determinó que la causa real de muerte fue traumatismo craneoencefálico y traumatismo profundo de abdomen, ocasionado por los policías aprehensores Manuel "N" y Miguel Ángel "N".

Los elementos fueron judicializados y sentenciados a una pena de 43 años, 10 meses y 15 días de prisión en 2019, no obstante, el juez calificador se mantuvo prófugo de la justicia en el estado de Veracruz, donde fue capturado el 8 de febrero de este año, iniciando el proceso penal en su contra, que concluye con esta sentencia.