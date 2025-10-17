Accidente de autobús en Sonora deja muerta a jefa de Recursos Humanos del IMSS-Bienestar Guaymas

Un accidente vehicular registrado por la mañana de este viernes 17 de octubre en la carretera Hermosillo–Guaymas dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y 16 personas heridas, al menos tres menores de edad.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. en el kilómetro 234, pasando el puente La Poza, cuando un autobús de la línea Tufesa que transitaba de sur a norte volcó y quedó atravesado sobre la vía. Fuentes preliminares indicaron que el accidente provocó múltiples víctimas mortales y personas heridas, algunas de gravedad.

Al lugar acudieron unidades de emergencia, bomberos, Guardia Nacional, Cruz Roja y autoridades de Tránsito, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Estatal, quienes realizaron el traslado de los lesionados y aseguraron la zona para las investigaciones.

FALLECE JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL IMSS-BIENESTAR DE GUAYMAS

Entre una de las personas que fallecieron en el trágico accidente, se encuentra la jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas, Fátima C.S.

Diversas fuentes operativas y mensajes de condolencia confirmaron el fallecimiento de la funcionaria, generando luto entre colegas y familiares. El Ayuntamiento de Guaymas y distintas instancias locales han expresado su pésame, mientras que se espera que IMSS-Bienestar emita un posicionamiento institucional sobre la pérdida de su funcionaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizará peritajes de tránsito y revisará el vehículo para deslindar responsabilidades. Autoridades recomiendan a familiares y usuarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Tufesa y de las instancias de seguridad, evitando la difusión de imágenes sensibles del siniestro.

El accidente de la carretera Hermosillo-Guaymas ha generado consternación en la comunidad local y entre los trabajadores del sistema de salud, quienes recuerdan a Fátima como una funcionaria comprometida con el IMSS-Bienestar Guaymas.