  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Accidente de autobús en Sonora deja muerta a jefa de Recursos Humanos del IMSS-Bienestar Guaymas

Un accidente en la carretera Hermosillo–Guaymas este 17 de octubre dejó siete muertos y 16 heridos, entre ellos al menos tres menores de edad

Oct. 17, 2025
Accidente de autobús en Sonora deja muerta a jefa de Recursos Humanos del IMSS-Bienestar Guaymas

Un accidente vehicular registrado por la mañana de este viernes 17 de octubre en la carretera Hermosillo–Guaymas dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y 16 personas heridas, al menos tres menores de edad.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. en el kilómetro 234, pasando el puente La Poza, cuando un autobús de la línea Tufesa que transitaba de sur a norte volcó y quedó atravesado sobre la vía. Fuentes preliminares indicaron que el accidente provocó múltiples víctimas mortales y personas heridas, algunas de gravedad.

Al lugar acudieron unidades de emergencia, bomberos, Guardia Nacional, Cruz Roja y autoridades de Tránsito, así como elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Estatal, quienes realizaron el traslado de los lesionados y aseguraron la zona para las investigaciones.

FALLECE JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL IMSS-BIENESTAR DE GUAYMAS

Entre una de las personas que fallecieron en el trágico accidente, se encuentra la jefa de Recursos Humanos del Hospital IMSS-Bienestar Guaymas, Fátima C.S.

Diversas fuentes operativas y mensajes de condolencia confirmaron el fallecimiento de la funcionaria, generando luto entre colegas y familiares. El Ayuntamiento de Guaymas y distintas instancias locales han expresado su pésame, mientras que se espera que IMSS-Bienestar emita un posicionamiento institucional sobre la pérdida de su funcionaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) realizará peritajes de tránsito y revisará el vehículo para deslindar responsabilidades. Autoridades recomiendan a familiares y usuarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de Tufesa y de las instancias de seguridad, evitando la difusión de imágenes sensibles del siniestro.

El accidente de la carretera Hermosillo-Guaymas ha generado consternación en la comunidad local y entre los trabajadores del sistema de salud, quienes recuerdan a Fátima como una funcionaria comprometida con el IMSS-Bienestar Guaymas.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
¿Es oficial en Sonora? Estos son los requisitos para la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años
Sonora

¿Es oficial en Sonora? Estos son los requisitos para la Pensión Hombres Bienestar de 30 a 64 años

Octubre 17, 2025

La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión abrirá pronto; se recomienda tener listos los documentos para evitar contratiempos

Clima en Sonora hoy, 17 de octubre: Frente frío 7 sigue presente; temperaturas previstas para los próximos 3 días
Sonora

Clima en Sonora hoy, 17 de octubre: Frente frío 7 sigue presente; temperaturas previstas para los próximos 3 días

Octubre 17, 2025

Protección Civil informó que se vigila zona de inestabilidad en el Pacífico con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días

Canales, peligrosos
Sonora

Canales, peligrosos

Octubre 17, 2025

Protección Civil Navojoa llama a la población a tomar precauciones, pues empezarán a verter agua de la Presa