Canales, peligrosos

Debido al incremento en los reportes de personas que han caído al transitar por los canales de riego, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente porque en los próximos días comenzará a circular agua proveniente de la Presa.

La UMPC explicó que han recibido reportes de personas que han caído, con rescates efectivos por parte de los elementos, y que hasta el momento sólo se han registrado lesiones, sin tragedias que lamentar.

Sin embargo, en muchos de estos accidentes se ha detectado que las personas involucradas habían consumido alcohol previamente, ya sea que se desplazaran en bicicletas, motocicletas o incluso a pie.

Lo alarmante, señaló la dependencia, es que están por iniciar las extracciones desde las Presas de la región, lo que provocará que los grandes canales de riego tengan abundante agua, convirtiéndolos en un peligro mortal para quienes transiten cerca.

Ante ello, se hizo un llamado a la comunidad para extremar precauciones al transitar cerca de los canales, además de vigilar a los menores, evitando que jueguen o caminen por las orillas, ya que las estadísticas registran casos de infantes que han perdido la vida en estos cuerpos de agua.

Ante cualquier situación de emergencia, Protección Civil pidió reportarla de inmediato a los números de emergencia, como el 911, y actuar con prontitud, aunque lo más importante es reforzar la prevención