Día de Muertos: Piden evitar contenedores con agua en los panteones de Navojoa

A evitar dejar flores con agua en los panteones durante la velación por el Día de Muertos, llamó la Dirección de Salud Municipal en Navojoa, acciones que aporten a evitar la proliferación de moscos en plena temporada de dengue.

Juan Carlos Cañedo, titular de la Dirección de Salud, explicó que se está solicitando a la población el priorizar llevar artefactos que no almacenen agua, o en caso de hacerlo, retirarlos en su regreso de los campos santos, como una medida que contribuya al combate de dengue.

"Pedirles que cada visitante se encargue de la limpieza de sus lotes en los panteones, pero también eviten llevar floreros que tengan agua, ya que cada uno se convierte en un criadero", describió.

Por parte del sector salud, explicó que se abocarán en la aplicación de abate en los floreros que se encuentran junto a las lápidas, en un trabajo coordinado con el Distrito de Salud #5 y que se desarrollará antes y después del Día de Muertos.

Adicional a estas acciones, a través de Servicios Públicos Municipales inició la limpieza de los principales panteones de la ciudad, con el retiro de maleza y la erradicación de posibles criaderos potenciales.

Cabe destacar que en Navojoa, suman 14 casos de dengue en lo que va de este año, con ninguna defunción, por lo que el titular de Salud Municipal definió que estas acciones contribuirán a frenar el incremento.