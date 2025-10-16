  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 16 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Día de Muertos: Piden evitar contenedores con agua en los panteones de Navojoa

Cabe destacar que, con estas acciones se estará aportando en al combate contra el dengue, describió Salud Municipal

Oct. 16, 2025
Día de Muertos: Piden evitar contenedores con agua en los panteones de Navojoa

A evitar dejar flores con agua en los panteones durante la velación por el Día de Muertos, llamó la Dirección de Salud Municipal en Navojoa, acciones que aporten a evitar la proliferación de moscos en plena temporada de dengue.

Juan Carlos Cañedo, titular de la Dirección de Salud, explicó que se está solicitando a la población el priorizar llevar artefactos que no almacenen agua, o en caso de hacerlo, retirarlos en su regreso de los campos santos, como una medida que contribuya al combate de dengue.

"Pedirles que cada visitante se encargue de la limpieza de sus lotes en los panteones, pero también eviten llevar floreros que tengan agua, ya que cada uno se convierte en un criadero", describió.

Por parte del sector salud, explicó que se abocarán en la aplicación de abate en los floreros que se encuentran junto a las lápidas, en un trabajo coordinado con el Distrito de Salud #5 y que se desarrollará antes y después del Día de Muertos.

Adicional a estas acciones, a través de Servicios Públicos Municipales inició la limpieza de los principales panteones de la ciudad, con el retiro de maleza y la erradicación de posibles criaderos potenciales.

Cabe destacar que en Navojoa, suman 14 casos de dengue en lo que va de este año, con ninguna defunción, por lo que el titular de Salud Municipal definió que estas acciones contribuirán a frenar el incremento.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Alcanza presa del Mocúzari el 67% de su capacidad, pero cerca de iniciar extracciones
Sonora

Alcanza presa del Mocúzari el 67% de su capacidad, pero cerca de iniciar extracciones

Octubre 16, 2025

Supera los 800 millones de metros cúbicos gracias a las lluvias constantes de esta temporada

Distintivo "Empresa Sustentable" llega al Estado
Sonora

Distintivo "Empresa Sustentable" llega al Estado

Octubre 16, 2025

Será otorgado por Clúster de energía Sonora

Listos para Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico; hoteles al 85%
Sonora

Listos para Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico; hoteles al 85%

Octubre 16, 2025

Podrían llenarse este fin de semana al ser un evento con fuerte impacto, confirmó Turismo Municipal