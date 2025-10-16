Listos para Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico; hoteles al 85%

Este viernes regresa el Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico, luego de que en 2024 no se llevó a cabo su edición; sin embargo, para este año, el interés ha sido muy bueno, lo que ha representado que la ocupación hotelera se encuentra al 85 por ciento.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Oficina de Turismo Municipal, María José Barriga, quien describió que Álamos ya se encuentra preparado para el desarrollo de los eventos, uno de los de mayor impacto que se tiene en el año.

Para esta nueva edición, comentó que se espera que durante el fin de semana se termine por llenar la hotelería, además de que represente un impacto muy favorable para todo los prestadores de servicio y la economía local.

"Lo más fuerte se podría registrar durante sábado y domingo, ahí proyectamos la mayor asistencia; sin duda, es un evento muy bueno que aportará a poner a Álamos en el radar y seguir promoviendo el turismo", agregó.

Durante este viernes, desde las 10:00 de la noche, se tienen programado el acto inaugural sobre la Plaza de Armas, encabezado por autoridades municipales.

En lo que respecta al programa que se tendrá; para este viernes 17 se contempla iniciar desde las 5:00 de la tarde con la "Ruta del Arte", a través de exposiciones de pinturas y esculturas, la cual llevará como sede la plaza Alameda; mientras que para las 7:00 de la noche se tendrá música ranchera y mariachi en la Plaza de Armas y la participación del grupo Los Apson como el evento estelar.

Para el sábado 18, las actividades iniciarán desde las 10:00 de la mañana, con talleres de repostería y bordado, así como rutas del arte y ambientación callejera, el cual concluirá con la participación del grupo musical "Los Hijos de Barrón", en la plaza de Armas, desde las 11:00 de la noche.

Para el domingo 19, cuando será el cierre, se contará con la participación de la Estudiantina Infantil "Arturo Márquez", así como el desarrollo de otros talleres y el cierre con la agrupación musical "La Brissa".

La titular de Turismo en Álamos reiteró la invitación a la comunidad para disfrutar del programa que será presentado, disponible para todas las edades.