Distintivo "Empresa Sustentable" llega al Estado de Sonora

El Clúster de energía Sonora, otorgará el distintivo "Empresa Sustentable", el cual es una iniciativa que reconocerá a las organizaciones comprometidas con la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la adopción de prácticas sostenibles, informó José Eduardo Robledo, presidente de Clúster de Energía Sonora.

Detalló que este nuevo programa complementa y amplía la visión del distintivo "Proveedor Confiable", que ha posicionado a decenas de empresas como actores clave en la cadena de valor del sector energético nacional.

"Ambos distintivos conforman un ecosistema integral que impulsa la competitividad, la innovación y la responsabilidad ambiental de las empresas mexicanas, asimismo, en coordinación con el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, Conacem, estaremos promoviendo a nivel nacional los encuentros de negocio "Mercado Energético", un programa que conecta compradores y proveedores de soluciones energéticas en todo el país", señaló José Eduardo Robledo.

El presidente de Clúster de Energía Sonora, invitó a las empresas a registrarse y participar en el mercado energético para poder generar nuevas oportunidades comerciales y alianzas estratégicas, destacando que la participación de empresarios, funcionarios públicos, académicos y estudiantes es fundamental para construir juntos una visión compartida de desarrollo energético, inclusivo e innovador.

También reconoció que la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Hermosillo, es una institución pionera en México, que ha sido clave para promover proyectos de energía limpia y eficiencia energética en la ciudad, que va de acuerdo a la visión que tiene el Alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, cuyo compromiso con la innovación ha hecho de Hermosillo un ejemplo de ciudad que apuesta por la sustentabilidad, la electrificación y la eficiencia energética.

Por último, resaltó que el Gobierno Municipal de Hermosillo es un aliado estratégico por impulsar junto al C nosotros la construcción de una verdadera ciudad solar en México. Este año, el Clúster de Energía Sonora, quien continúa fortaleciendo su papel como articulador de desarrollo energético.