Distintivo "Empresa Sustentable" llega al Estado de Sonora

Este nuevo programa complementa y amplía la visión del distintivo "Proveedor Confiable"

Oct. 16, 2025
José Eduardo Robledo, Presidente de Clúster de Energía Sonora.
El Clúster de energía Sonora, otorgará el distintivo "Empresa Sustentable", el cual es una iniciativa que reconocerá a las organizaciones comprometidas con la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la adopción de prácticas sostenibles, informó José Eduardo Robledo, presidente de Clúster de Energía Sonora.

Detalló que este nuevo programa complementa y amplía la visión del distintivo "Proveedor Confiable", que ha posicionado a decenas de empresas como actores clave en la cadena de valor del sector energético nacional.

"Ambos distintivos conforman un ecosistema integral que impulsa la competitividad, la innovación y la responsabilidad ambiental de las empresas mexicanas, asimismo, en coordinación con el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos, Conacem, estaremos promoviendo a nivel nacional los encuentros de negocio "Mercado Energético", un programa que conecta compradores y proveedores de soluciones energéticas en todo el país", señaló José Eduardo Robledo.

El presidente de Clúster de Energía Sonora, invitó a las empresas a registrarse y participar en el mercado energético para poder generar nuevas oportunidades comerciales y alianzas estratégicas, destacando que la participación de empresarios, funcionarios públicos, académicos y estudiantes es fundamental para construir juntos una visión compartida de desarrollo energético, inclusivo e innovador.

También reconoció que la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático del Ayuntamiento de Hermosillo, es una institución pionera en México, que ha sido clave para promover proyectos de energía limpia y eficiencia energética en la ciudad, que va de acuerdo a la visión que tiene el Alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, cuyo compromiso con la innovación ha hecho de Hermosillo un ejemplo de ciudad que apuesta por la sustentabilidad, la electrificación y la eficiencia energética.

Por último, resaltó que el Gobierno Municipal de Hermosillo es un aliado estratégico por impulsar junto al C nosotros la construcción de una verdadera ciudad solar en México. Este año, el Clúster de Energía Sonora, quien continúa fortaleciendo su papel como articulador de desarrollo energético.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

