Clima en Sonora hoy, 17 de octubre: Frente frío 7 sigue presente; temperaturas previstas para los próximos 3 días

Con base en el análisis y valoración de la información meteorológica general, y utilizando datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 17 de octubre.
Durante este día, la masa de aire frío asociada al frente frío No. 7 continuará generando un ambiente de frío a fresco, particularmente en las zonas montañosas, donde se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 10°C. En el resto del estado, se prevén valores que oscilen entre los 14°C y 19°C durante los próximos tres días.
Asimismo, se mantiene en vigilancia una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, con un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, lo cual será monitoreado constantemente por las autoridades correspondientes.
PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA
- Hermosillo: Mínima de 18°C y máxima de 32°C. Humedad relativa del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 20°C y máxima de 33°C. Humedad relativa del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo mayormente despejado, sin probabilidad de lluvia.
- Nogales: Mínima de 9°C y máxima de 23°C. Humedad relativa del 90%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielo despejado y sin precipitaciones.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 15°C y máxima de 31°C. Humedad relativa del 45%. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 60 km/h. Cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.
- Navojoa: Mínima de 21°C y máxima de 34°C. Humedad relativa del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo mayormente despejado, sin precipitaciones previstas.
- Agua Prieta: Mínima de 10°C y máxima de 25°C. Humedad relativa del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.
- Guaymas: Mínima de 22°C y máxima de 31°C. Humedad relativa del 70%. Vientos de 15 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielo despejado sin posibilidad de lluvia.