Clima en Sonora hoy, 17 de octubre: Frente frío 7 sigue presente; temperaturas previstas para los próximos 3 días

Con base en el análisis y valoración de la información meteorológica general, y utilizando datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 17 de octubre.

Durante este día, la masa de aire frío asociada al frente frío No. 7 continuará generando un ambiente de frío a fresco, particularmente en las zonas montañosas, donde se esperan temperaturas mínimas por debajo de los 10°C. En el resto del estado, se prevén valores que oscilen entre los 14°C y 19°C durante los próximos tres días.

Asimismo, se mantiene en vigilancia una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, con un 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, lo cual será monitoreado constantemente por las autoridades correspondientes.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA