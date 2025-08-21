  • 24° C
Nacional / México

Profeco: ¿Cómo escoger un mango y en qué ciudades se consigue más barato?

Esta fruta es muy versátil y se puede consumir fresco o en salsas, mermeladas, conservas, helados y hasta en diferentes platillos

Ago. 21, 2025
Descubre dónde comprar esta fruta / Pexels
El mango es una fruta jugosa, dulce y refrescante, que es muy consumida debido a sus propiedades nutricionales.  Aporta vitaminas A y C, potasio, fósforo, cobre y fibra. Además, posee antioxidantes, favorece al sistema inmunológico y previene enfermedades cardiovasculares.

Por este motivo, la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), realizó un estudio para determinar en qué estados de México se consigue esta fruta más barata y qué debes tener en cuenta para escogerla de manera perfecto. ¡Toma nota!

imagen-cuerpo

¿QUÉ ASPECTOS DEBES TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELEGIR UN MANGO?

Entre las recomendaciones de compra que brinda la Profeco a la hora de escoger un mango, se encuentran las siguientes:

  • No te enfoques solo en el color: el tono de la piel no siempre refleja su madurez, ya que puede tener manchas oscuras o arrugas y, aun así, estar en buen estado.
  • Dale un ligero apretón para saber si está maduro: si está en su punto, el mango desprende un aroma agradable y su piel cede ligeramente al presionarla con los dedos. No lo magulles ni lo golpees.
  • El color rojo no es un indicio de maduración: siempre es mejor elegirlos al tacto.
  • Guárdalos en un lugar fresco y a temperatura ambiente: evita colocarlos dónde reciban luz solar directa y mantenlos alejados de fuentes de calor.
  • Puedes refrigerarlo: córtalo y consérvalo en recipientes herméticos.
  • Para acelerar la maduración: colócalo cerca de otras frutas. La manzana, el plátano y el aguacate emiten etileno, que acelera este proceso.
imagen-cuerpo

¿EN QUÉ CIUDADES DE MÉXICO SE CONSIGUE EL MANGO MÁS BARATO?

Existen tres tipos de variedades de mango: ataulfo, paraíso petacón y manila. Según la Revista del Consumidor, los mangos más baratos, según su variedad, se encuentran en las siguientes ciudades:

Mango ataulfo

  • Tlaxcala: 32.24 pesos
  • Saltillo: 34.17 pesos
  • Monterrey: 34.27 pesos
  • Zacatecas: 34.70 pesos
  • Acapulco: 34.82 pesos

Mango petacón

  • Hermosillo: 24.60 pesos
  • Cuernavaca: 25.07 pesos
  • Culiacán: 25.26 pesos
  • Tijuana: 25.50 pesos
  • Tlaxcala: 26.23 pesos

Mango Manila

  • Ciudad de México: 28.00 pesos
  • Saltillo: 44.90 pesos
  • San Luis Potosí: 47.00 pesos
  • Acapulco: 47.00 pesos
  • Cuernavaca: 53.90 pesos

Ten en cuenta esta información para adquirir mangos de calidad a buen precio.

Romina Fiadino
