Profeco: ¿Cómo escoger un mango y en qué ciudades se consigue más barato?

El mango es una fruta jugosa, dulce y refrescante, que es muy consumida debido a sus propiedades nutricionales. Aporta vitaminas A y C, potasio, fósforo, cobre y fibra. Además, posee antioxidantes, favorece al sistema inmunológico y previene enfermedades cardiovasculares.

Por este motivo, la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor), realizó un estudio para determinar en qué estados de México se consigue esta fruta más barata y qué debes tener en cuenta para escogerla de manera perfecto. ¡Toma nota!

¿QUÉ ASPECTOS DEBES TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELEGIR UN MANGO?

Entre las recomendaciones de compra que brinda la Profeco a la hora de escoger un mango, se encuentran las siguientes:

No te enfoques solo en el color: el tono de la piel no siempre refleja su madurez, ya que puede tener manchas oscuras o arrugas y, aun así, estar en buen estado.

Dale un ligero apretón para saber si está maduro: si está en su punto, el mango desprende un aroma agradable y su piel cede ligeramente al presionarla con los dedos. No lo magulles ni lo golpees.

El color rojo no es un indicio de maduración: siempre es mejor elegirlos al tacto.

Guárdalos en un lugar fresco y a temperatura ambiente: evita colocarlos dónde reciban luz solar directa y mantenlos alejados de fuentes de calor.

Puedes refrigerarlo: córtalo y consérvalo en recipientes herméticos.

Para acelerar la maduración: colócalo cerca de otras frutas. La manzana, el plátano y el aguacate emiten etileno, que acelera este proceso.

¿EN QUÉ CIUDADES DE MÉXICO SE CONSIGUE EL MANGO MÁS BARATO?

Existen tres tipos de variedades de mango: ataulfo, paraíso petacón y manila. Según la Revista del Consumidor, los mangos más baratos, según su variedad, se encuentran en las siguientes ciudades:

Mango ataulfo

Tlaxcala: 32.24 pesos

Saltillo: 34.17 pesos

Monterrey: 34.27 pesos

Zacatecas: 34.70 pesos

Acapulco: 34.82 pesos

Mango petacón

Hermosillo: 24.60 pesos

Cuernavaca: 25.07 pesos

Culiacán: 25.26 pesos

Tijuana: 25.50 pesos

Tlaxcala: 26.23 pesos

Mango Manila

Ciudad de México: 28.00 pesos

Saltillo: 44.90 pesos

San Luis Potosí: 47.00 pesos

Acapulco: 47.00 pesos

Cuernavaca: 53.90 pesos

Ten en cuenta esta información para adquirir mangos de calidad a buen precio.