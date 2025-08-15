Profeco: las mejores tijeras para el regreso a clases y las que no debes comprar

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) continúa evaluando diferentes productos para ofrecerles a los consumidores elementos de calidad a buen precio. En esta oportunidad, la Revista del consumidor se enfocó en el regreso a clases y analizó varios útiles escolares.

A continuación, te contaremos cuáles son las mejores tijeras para el regreso a clases y aquellas que no debes comprar debido a que no cumplen con las normas de calidad. Teniendo en cuenta esta información podrás tomar decisiones de compra acertadas.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES TIJERAS ESCOLARES, SEGÚN PROFECO?

Según la Profeco estas tijeras cumplen con el ángulo de filo y son menos peligrosas. Estas marcas obtuvieron una calificación de excelente (E). Se trata de los siguientes productos:

Mae MT-5R (China): calificación Excelente. Precio de 17 pesos.

(China): calificación Excelente. Precio de 17 pesos. Maped Essentials 464255 (China): calificación Excelente. Precio de 20 pesos.

(China): calificación Excelente. Precio de 20 pesos. Pelikan Tijera escolar 5" (China): calificación Excelente. Precio de 17 pesos.

(China): calificación Excelente. Precio de 17 pesos. Maped Sensoft 3D 484455 (China): calificación Excelente. Precio de 43 pesos.

Estos modelos cumplen con el ángulo de filo, por lo que son seguros. Poseen punta roma, tanto con las hojas cerradas como abiertas, y no presentan oxidación.

¿CUÁLES SON LAS MARCAS DE TIJERAS QUE NO RECOMIENDA PROFECO?

Profeco aseguró que hay dos marcas de tijeras que, si bien obtuvieron una calificación Buena, no cumplen en su información comercial, tienen rebabas en sus mangos y, en cuanto a la garantía, aunque el fabricante indica que las condiciones para hacerla válida deben consultarse en internet, dicha información no se encontró, por lo que incumplen la normatividad aplicable.

Se trata de las tijeras escolares:

Barrilito B60 (China): calificación Buena. Precio de 28 pesos.

Delta D10 (China): calificación Buena. Precio de 18 pesos

¿QUÉ CRITERIOS EVALUÓ PROFECO PARA ELEGIR ESTAS MARCAS?

Profeco evaluó los siguientes aspectos para ofrecer a los consumidores productos seguros y de calidad: