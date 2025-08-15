Sheinbaum le responde a Donald Trump: “En México solo manda el pueblo”

Esta mañana durante la conferencia matutina desde Chetumal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo respondió con firmeza las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien afirmo que “México hace lo que decimos”, al subrayar la soberanía nacional es inquebrantable y que en el país “el único que manda es el pueblo”.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que los dichos de Trump forman parte de “su forma de hablar”, pero insistió en que México toma sus propias decisiones. “Así de sencillo y así de importante”, enfatizó ante medios de comunicación.

SHEINBAUM LE RESPONDE A TRUMP

Sheinbaum recordó que, un día antes, tras encabezar el Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec, publicó un video en sus redes sociales con un mensaje claro para la comunidad internacional: “Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”.

La mandataria también se refirió al despliegue de buques estadounidenses en aguas internacionales del sur del Mar Caribe, entre Panamá y Sudamérica, con el objetivo de combatir a los cárteles. Al respecto, reiteró que la posición de su gobierno se fundamenta en el principio de autodeterminación de los pueblos.

“Se colabora, se coordina; hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”, subrayó la mandataria.

¿QUÉ DIJO DONALD TRUMP?

Recientemente, el presidente estadounidense desde la Casa Blanca hizo diversas declaraciones, incluyendo al Canadá y México. Donald Trump, señaló que ambos países “hacen lo que le decimos que hagan” debido a la situación en sus fronteras norte y sur.

La respuesta de Sheinbaum, tanto en redes como en su conferencia matutina, dejó claro que México no acepta órdenes externas y que la soberanía es un pilar innegociable.