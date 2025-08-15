¿Quién es Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de alcaldesa de Mexicali a quién le revocaron la visa?

El pasado viernes 8 de agosto, autoridades migratorias de Estados Unidos revocaron la visa a Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez. El incidente ocurrió en el cruce internacional conocido como "la garita vieja", entre Mexicali y Calexico, California.

De acuerdo con información de medios locales, Guerrero Delgado fue enviado a una segunda revisión en la que permaneció cerca de hora y media para posteriormente ser notificado de que su visa quedaba cancelada.

Esta acción fue por disposición del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento del Tesoro de EE.UU., debido a una investigación en curso. Tras la notificación, se le ordenó regresar a la capital de Baja California.

¿QUIÉN ES LUIS SAMUEL GUERRERO DELGADO?

Luis Samuel Guerrero Delgado tiene 78 años y es médico de profesión, aunque no se han precisado especialidades. Además de su trayectoria en el sector salud, actualmente se desempeña como funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA) en Baja California.

Casado con Norma Alicia Bustamante Martínez, presidenta municipal de Mexicali desde 2021, Guerrero Delgado ha mantenido un perfil discreto en comparación con su esposa. No obstante, el reciente episodio fronterizo lo colocó en el centro de la atención mediática.

De acuerdo con una ficha consultada por medios de comunicación, Guerrero Delgado fue declarado inadmisible bajo la Sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), lo que significa que no cumplía con los requisitos legales para ingresar a Estados Unidos.

Si bien esta disposición abarca múltiples motivos, el documento especifica que el rechazo se debió a no contar con la documentación requerida, descartando otras causas como antecedentes penales o fraude.