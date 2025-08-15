Revocan visa a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y a su esposo, por orden del Departamento de Estado

El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió revocar la visa a la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, y a su esposo, el doctor Luis Samuel Guerrero Delgado, actual funcionario de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRA).

De acuerdo con información publicada por el semanario Zeta Tijuana, la decisión se conoció luego de que el pasado viernes 8 de agosto, Guerrero Delgado fuera retenido en el puerto internacional de entrada a Calexico, California, donde fue enviado a una segunda revisión.

En esa instancia se le notificó oficialmente que su visa había sido revocada por orden del Departamento de Estado estadounidense.

La disposición también incluye a la alcaldesa morenista, aunque no se ha hecho efectiva porque Bustamante Martínez no ha intentado cruzar hacia territorio norteamericano desde que se emitió la orden.

Este hecho ocurre meses después de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, también viera cancelado su documento migratorio. En su momento, la mandataria estatal argumentó que la medida obedeció a "temas administrativos" y aseguró que ya inició el proceso para recuperarlo.

¿QUIÉN ES NORMA ALICIA BUSTAMANTE MARTÍNEZ?

Nacida el 12 de agosto de 1947 en Mexicali, Norma Alicia Bustamante es reconocida por su labor como promotora cultural, maestra y comunicadora antes de dar el salto a la política. Fue conductora en televisión local y directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura durante el 23 Ayuntamiento de Mexicali, donde impulsó múltiples proyectos culturales.

En 2021, asumió la Presidencia Municipal de Mexicali, comprometiéndose a un gobierno honesto y eficiente, con cero tolerancia a la corrupción. Durante su gestión, ha priorizado la seguridad, el desarrollo urbano, la modernización del sistema de vigilancia y la rehabilitación de vialidades.

Tras postularse nuevamente en 2024, logró la reelección y asumió su segundo mandato el 1 de octubre, consolidándose como una de las alcaldesas con mayor aprobación ciudadana a nivel nacional por su enfoque en programas sociales e infraestructura.