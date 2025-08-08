Estos son los beneficios de comer mango en las noches para tu salud

Incluir mango en tu alimentación nocturna podría ser una decisión mucho más saludable de lo que imaginas. Este delicioso fruto tropical no solo es refrescante y sabroso, también es una fuente natural de vitaminas y compuestos que pueden ayudarte a dormir mejor, cuidar tu corazón y mantener tu piel en buen estado.

A continuación te contamos por qué comer mango por las noches puede ser una excelente idea para tu bienestar general.

BENEFICIOS DE COMER MANGO EN LAS NOCHES

Mejora la calidad del sueño

Uno de los mayores beneficios de comer mango en la noche es su impacto positivo en el descanso. Este fruto contiene vitamina B6, esencial para la producción de serotonina, un neurotransmisor que, a su vez, se convierte en melatonina, la hormona responsable de regular el sueño.

Unas cuantas rebanadas de mango antes de dormir pueden ayudarte a conciliar el sueño más rápido y descansar mejor.

Alivia la congestión y mejora la respiración

Algunos estudios sugieren que el mango tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Estos efectos podrían ayudar a reducir la mucosidad, aliviar la tos y facilitar la respiración durante la noche. Incluso se ha considerado que puede tener un papel en la prevención del asma leve.

Ayuda a controlar la presión arterial

El mango es una buena fuente de fibra y potasio, dos componentes esenciales para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular.

El potasio, en particular, ayuda a regular la presión arterial, mientras que la fibra favorece una circulación saludable y una mejor digestión.

Cuida tu corazón

Además del potasio y el magnesio, que ayudan a mantener un ritmo cardíaco estable y a relajar los vasos sanguíneos, el mango contiene mangiferina.

Este compuesto natural ha demostrado tener propiedades protectoras sobre las células del corazón, ayudando a reducir la inflamación ocasionada por los radicales libres.

Protege y rejuvenece tu piel

Si buscas una piel más sana y luminosa, el mango puede ser un gran aliado. Gracias a su alto contenido de vitamina C, estimula la producción de colágeno, lo que mantiene la piel firme y con una apariencia joven.

También contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que protegen la piel contra los daños causados por la exposición al sol y la contaminación ambiental.