¿Por qué detuvieron en EU a Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex?

Carlos Treviño Medina, fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2017 a 2018, el exdirector fue detenido en Estados Unidos, y será deportado a México en los próximos días. Treviño obtuvo su cargo en el mes de noviembre de 2017, sucediendo a José Antonio González Anaya; por lo que su detención generó gran controversia y dudas sobre los motivos de la detención.

El exdirector de Pemex se encuentra enfrentando fuertes acusaciones de sobornos, estos se encuentran relacionados con la reforma energética que tuvo lugar durante el sexenio del expresidente, Enrique Peña Nieto. Ha sido Emilio Lozoya, otro exfuncionario de Pemex, el testigo clave de todo este caso y persona que realizó la denuncia en contra de Treviño Medina.

ACUSAN A CARLOS TREVIÑO MEDINA POR RECIBIR SOBORNOS MILLONARIOS

Fue Emilio Lozoya quien declaró que Carlos Treviño Medina recibió sobornos que superan los 4 millones de pesos para aprobar la reforma energética, esto durante su período como director en Pemex. Las acusaciones se basan en las declaraciones de Lozoya, quien afirma que los sobornos fueron enviados desde Odebrecht a diferentes funcionarios mexicanos.

En agosto de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la aprehensión en contra del exdirector de Pemex. Sin embargo; pese a la orden en contra de Treviño, el exfuncionario salió del país en una aeronave privada desde el aeropuerto Internacional de Toluca con destino a Texas. Esto llevó a la FGR a solicitar la ayuda de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para emitir una alerta migratoria.

Sin embargo; en agosto del 2023, la Interpol canceló la ficha roja en contra de Carlos Treviño Medina, esto argumentando que las autoridades mexicanas realizaron irregularidades graves que se encontraban relacionadas con el proceso y derechos humanos.

DETENCIÓN DEL EXDIRECTOR DE PEMEX EN ESTADOS UNIDOS

Fue este jueves 14 de agosto que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la detención de Carlos Treviño Medina en Estados Unidos; el exdirector de Pemex será deportado a México y juzgado en territorio nacional. Esto por casos de corrupción que se encuentran relacionados con la aceptación de sobornos por parte de Odebrecht para aceptar la reforma energética.

Carlos Treviño Medina será extraditado durante los próximos días a México, será aquí en dónde el exdirector de Pemex enfrentará su juicio tras ser acusado por sobornos. Se espera que en los próximos días las autoridades den más información sobre el caso.