Modalidad 40 del IMSS: así puedes pagar en línea tus aportaciones voluntarias

La Modalidad 40 del IMSS, es un esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este permite a los trabajadores que ya no cotizan a través de un patrón, la oportunidad de realizar aportaciones e incrementar el monto de su pensión. Uno de los aspectos más interesantes es la posibilidad que se da a los trabajadores la facilidad de pagar en línea sus aportaciones voluntarias.

Aunque pocos trabajadores que cotizan bajo este esquema lo saben, poder hacer el pago en línea de las aportaciones voluntarias facilita el incremento de sus pensiones y también se puede ahorrar tiempo, evitando hacer filas. Debido a los beneficios; el IMSS ha compartido el proceso para realizar estos pagos.

¿CÓMO PUEDO PAGAR EN LÍNEA MIS APORTACIONES VOLUNTARIAS?

Aquellos trabajadores que se encuentren bajo la Modalidad 40 del IMSS, pueden hacer sus aportaciones voluntarias en línea. Este trámite se encuentra vigente desde el mes de julio de 2025, y es un beneficio que permite ahorrar tiempo a todos aquellos interesados; el IMSS ha señalado que para realizar esto se deben seguir los siguientes pasos:

Accede a tu banca en línea.

Identifica la opción de transferencia a otros.

Ingresa la información bancaria que indica el IMSS para hacer la transacción.

para hacer la transacción. Ingresa el monto exacto que indica tu Recordatorio de Pago.

Ingresa la referencia de pago o concepto.

Confirma la transacción.

Es importante señalar que las autoridades del seguro social solicitan una serie de datos esenciales, esta información se debe tener a la manos al momento en que el trabajador decida pagar en línea estas aportaciones; de otra manera no será posible hacer dichos depósitos.

DATOS PARA PAGAR EN LÍNEA LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS

En caso de que te encuentres bajo el esquema de la Modalidad 40 del IMSS, las autoridades solicitan una serie de datos esenciales para realizar la la transacción y poder pagar en línea las aportaciones voluntarias. Estos datos son los siguientes: