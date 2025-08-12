Homicidios bajan 25.3% en México en los primeros 10 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum

El gobierno federal informó que, en los primeros diez meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la incidencia de homicidios dolosos en México registró una disminución del 25.3 por ciento.

Durante la conferencia matutina de este martes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el informe de seguridad, destacando que de septiembre de 2024 a julio de 2025 el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 a 64.9, lo que representa una baja de 22 casos al día.

De acuerdo con las cifras oficiales, julio de 2025 es el mes con menor incidencia de este delito desde 2015.

ESTADOS CON MAYOR ÍNDICE DE HOMICIDIOS EN MÉXICO EN 2025

No obstante, Figueroa precisó que el delito de extorsión creció 25.4 por ciento, aunque atribuyó este incremento al aumento en el número de denuncias derivado de la estrategia federal contra esta práctica.

En julio pasado, siete estados concentraron el 50.7 por ciento de los asesinatos en el país:

Chihuahua (9%)

(9%) Sinaloa (8.4%)

(8.4%) Guanajuato (7.7%)

(7.7%) Baja California (7.1%)

(7.1%) Guerrero (6.7%)

(6.7%) Jalisco (6.2%)

(6.2%) Estado de México (5.6%).

En el acumulado de enero a julio de este año, Guanajuato encabezó la lista con 11.9% del total nacional, seguido de Chihuahua y Sinaloa (7.2% cada uno), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%) y Michoacán (5.6%).

DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS EN GOBIERNO DE SHEINBAUM

En 23 entidades del país se reportó una disminución de homicidios desde septiembre de 2024. Guanajuato registró la reducción más significativa, con 60.7%, atribuida a la detención de generadores de violencia en marzo.

Otros estados con caídas destacadas fueron Estado de México (45%), Nuevo León (72.9%), Baja California (35.8%) y Tabasco (48.6%).

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en julio fueron detenidas 2,458 personas, aseguradas 901 armas de fuego, 12 toneladas de drogas (incluyendo 13 kilos y 37,997 pastillas de fentanilo) y desmantelados 65 laboratorios clandestinos.

Desde el inicio del actual gobierno, el 1 de octubre de 2024, y hasta el 10 de agosto de 2025, se han detenido 29,150 presuntos delincuentes, desmantelado 1,262 laboratorios clandestinos y asegurado 14,943 armas de fuego, además de 216.6 toneladas de diversas drogas, entre ellas 1,508 kilos y 3 millones de pastillas de fentanilo.