Los 5 platillos mexicanos que tienen su origen en Guerrero

Guerrero es un paisaje que alberga platillos mexicanos de gran sabor, recetas que me recuerdan a la importante historia culinaria que hay en el país, fusionada con técnicas españolas, pero que mantienen unas notas gustativas únicas. Si todavía no has tenido la oportunidad de probar su gastronomía, entonces no te vayas, porque te detallaremos las recetas que debes probar en tu siguiente visita.

¿CUÁL ES LA COMIDA TÍPICA DE GUERRERO?

Pozole

El pozole es posible encontrarlo en cada parte de México, pero en Guerrero cuenta con su propia sazón. Aunque el rico es el blanco, su platillo emblema del estado es su versión verde, elaborada con mole verde, elemento que le proporciona espesor y sabor al caldo. ¡Una combinación de un caldo caliente en un clima cálido!

Tiritas de pescado

En Guerrero, con la cercanía de la costa, no pueden faltar los productos del mar para disfrutar de sus peces y mariscos. Un plato que se corta en filetes delgados que se marina en el jugo de limón, cebolla morada, chile habanero y orégano para que se impregne de sabor, que se acompaña de aguacate, cilantro y totopos.

Jumiles de Taxco

Consideremos que la gastronomía mexicana, cuenta con insectos comestibles que son parte de los insumos exóticos, que siguen siendo relevantes dentro de la cocina por su curioso sabor y gran aporte nutricional que tienen en su consumo. En Taxco se ofrecen los famosos jumiles, bichos que se pueden comer vivos sobre una tortilla o incorporarlos en una salsa de molcajete.

Camarones a la diabla

Otro platillo mexicano que es una auténtica oda a los productos del mar que pueden ser conseguidos por sus pescadores. Un guiso que emplea una salsa a la diabla frita, que baña unos camarones pelados y fritos, ya sea que se acompañe con una pequeña porción de lechuga y arroz blanco para mitigar la intensidad del plato.

¡Un bocadito para endulzar el paladar!

Dentro de sus platillos salados, también puedes encontrar dulces que consientan las papilas gustativas, de los cuales se destacan las famosas cocadas, que consiste en ralladura de coco azucarado y compactado en forma de barra o esferas. También se recomienda probar sus torrejas, pan de coco o sus empanadas rellenas.

La lista de platillos mexicanos en Guerrero es enorme, pero estos son algunos indispensables que debes probar, recetas con un gran sabor que nos muestran la gran importancia de la cocina tradicional que tiene el país.