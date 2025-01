¿Es legal que el empleador baje el sueldo por no obedecer órdenes? Esto dice la LFT

La Ley Federal del Trabajo (LFT), que regula las relaciones laborales en México desde 1970, tiene como misión proteger los derechos de los trabajadores y garantizar un entorno laboral justo y equilibrado. Sin embargo, también establece obligaciones que los trabajadores deben cumplir.

Uno de los temas que genera dudas es si un empleador puede bajar el salario de un trabajador por no obedecer órdenes. Para entender esta cuestión, es necesario conocer lo que establece la LFT sobre el tema.

¿ES LEGAL QUE EL EMPLEADOR BAJE EL SUELDO POR NO OBEDECER ÓRDENES?

Aunque la LFT establece que el salario debe ser una retribución justa por el trabajo realizado, la ley también contempla la posibilidad de reducirlo, pero bajo condiciones específicas. Según el artículo 82, el salario puede ser fijado por tiempo, obra o comisión, siempre y cuando sea proporcional a las tareas realizadas. No obstante, la reducción de sueldo solo sería válida si existe un acuerdo mutuo entre la empresa y el trabajador. Esto quiere decir que la empresa no puede imponer una disminución salarial de forma unilateral.

¿QUÉ DEBE HACER UN TRABAJADOR SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON UNA REDUCCIÓN SALARIAL?

En caso de que un trabajador no esté de acuerdo con una reducción salarial propuesta por el empleador, la LFT deja claro que no está obligado a aceptarla. En este contexto, si el trabajador no consiente la disminución, la empresa no podrá llevarla a cabo. La ley protege al trabajador, ya que cualquier cambio en las condiciones laborales debe ser acordado por ambas partes.

La Ley Federal del Trabajo establece un equilibrio entre los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Si bien la desobediencia puede llevar a sanciones como el despido, la reducción salarial solo será posible si ambas partes llegan a un acuerdo. Esto garantiza que el trabajador no esté sujeto a modificaciones salariales unilaterales y pueda defender sus derechos en caso de ser necesario.