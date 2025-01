¿El SAT te cobrará más impuestos por el aumento del salario mínimo?

Desde el 1 de enero de 2025, la remuneración mínima en México experimentará un aumento del 12 por ciento. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), el sueldo diario se incrementará de 248.93 a 278.80 pesos en todo el país; en cambio, en la Zona Libre de la Frontera Norte, se incrementará de 374.89 a 419.88 pesos.

A pesar de que esto favorecerá a millones de empleados, emergen interrogantes acerca de las posibles consecuencias tributarias de este ajuste.

A continuación, te detallamos cómo impacta este incremento y qué acciones tomar en caso de incertidumbres tributarias.

¿AUMENTARÁN LOS IMPUESTOS CON EL NUEVO SALARIO?

La respuesta es no. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aquellos que reciban únicamente el sueldo mínimo no tendrán que abonar más tributos. Este ingreso se encuentra libre del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido al subsidio laboral establecido por el Gobierno de México. Así pues, el incremento en el sueldo mínimo no provocará nuevas obligaciones fiscales para estos empleados.

No obstante, existen situaciones particulares en las que sí es necesario entregar una declaración anual, sin importar si el ingreso principal corresponde al salario mínimo.

¿QUIÉNES DEBEN PRESENTAR SU DECLARACIÓN ANUAL EN EL 2025?

El SAT dicta que algunas personas deben presentar su declaración anual, incluso si reciben el salario mínimo. Esto se aplica en las situaciones siguientes:

Sí cesaron sus actividades laborales antes del 31 de diciembre de 2014.

de 2014. Sí laboraron en embajadas o entidades internacionales que no cobren impuestos.

Sí obtuvieron ingresos que superaban sus sueldos, tales como honorarios, alquileres o actividades de negocios.

Sí recibieron ingresos por retiro, pensión , liquidación o compensación por trabajo.

, liquidación o compensación por trabajo. Sí tuvieron más de un empleador durante el mismo año y ninguno de ellos presentó la declaración.

¿QUIÉNES ESTÁN EXENTOS DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL?

No todos los empleados tienen la obligación de declarar, incluso con la subida del sueldo mínimo. Aquellos que están exentos:

Posean ingresos de un único empleador y reciban menos de 400 mil pesos al año, siempre y cuando no tengan impuestos a cargo y se les haya expedido un CFDI de salario.

de salario. Además de sus sueldos, han obtenido intereses nominales inferiores a 20 mil pesos del sistema financiero.